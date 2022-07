Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su Domenico Giugliano, allenatore, ex calciatore ed ex marito di Valentina Vezzali.

Domenico Giugliano è un ex calciatore e allenatore di calcio che è stato sposato con l’ex fiorettista Valentina Vezzali, madre dei suoi due figli. Scopriamo cosa c’è da sapere su di lui e sulla sua carriera, passando per alcune curiosità.

Chi è Domenico Giugliano: la carriera

Valentina Vezzali

Nato ad Avellino (in Campania) il 1° luglio 1973 (sotto il segno zodiacale del Cancro) Domenico Giugliano è stato un calciatore, di ruolo centrocampista. Ha fatto parte della dilettanti della Dinamo Napoli (tra il 1988 e il 1989) e a seguire è approdato nel Campobasso. Nel 1994 è entrato a far parte della Battipagliese – con cui ha militato tra il 1994 e il 1995 – e a seguire con la Viterbese, con cui ha conquistato il 4° posto in serie C2. Ha giocato anche con la Nocerina, il Taranto e l’Ancona.

Nel 2003 è tornato nella sua Campania e ha giocato con il Benevento. Tra il 2008 e il 2009 ha militato in serie D con la maglia della Maceratese e tra il 2010 e il 2011 ha giocato in campionato di serie D con la maglia del Bojano. Tra il 2011 e il 2012 ha messo fine alla sua carriera come calciatore disputando le sue ultime 6 partite nella Promozione marchigiana con la Castelfrettese.

Dopo la carriera di calciatore, Giugliano ha intrapreso quella di allenatore: è stato il vice di Augusto Gentilini e ha allenato la Cingolana Alpito. Tra il 2013 e il 2014 ha allenato la Castelefrettese e a seguire ha vinto il campionato Serie B femminile con la L.F. Jesina.

Domenico Giugliano: la vita privata

L’allenatore ed ex calciatore è stato sposato con la fiorettista Valentina Vezzali, ma la coppia si è ufficialmente detta addio nel 2017. I due hanno avuto insieme due figli, Pietro e Andrea. “Siamo separati ma i figli sono la cosa più importante per noi, quindi il nostro rapporto è molto sereno. La domenica mangiamo insieme e lui può vedere i bambini ogni volta che vuole. Anzi, in questo periodo andiamo più d’accordo di prima..e vogliamo continuare a farlo per i figli”, ha dichiarato lei a Corriere Adriatico.

Giugliano vive a Jesi (provincia di Ancona nelle Marche) e non è dato sapere se sia impegnato sentimentalmente o se sia single.

Domenico Giugliano: le curiosità

– Gli amici sono soliti chiamarlo Mimmo.

– Ama trascorrere il suo tempo libero insieme ai figli, che sono spesso protagonisti dei suoi scatti su Facebook.

– Ha una sorella a cui è molto legato.

