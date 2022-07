Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulla giornalista di Sky Sara Benci: la carriera, la vita privata e la gaffe sulla Lazio.

Sara Benci è una giornalista Sky che, nel 2022, è stata costretta a scusarsi pubblicamente con la Lazio a seguito di un suo scivolone in diretta tv a proposito dei cori da stadio. Scopriamo cosa c’è da sapere sulla giornalista e sulla sua vita privata, passando per alcune curiosità.

Chi è Sara Benci: la carriera

Nata ad Arezzo il 23 agosto 1973 (sotto il segno zodiacale della Vergine) Sara Benci si è laureata con il massimo dei voti in Lettere e Filosofia e nel 2005 è diventata giornalista professionista. Ha lavorato in alcune tv locali e a seguire si è trasferita a Milano, dove ha iniziato a lavorare per Disney Channel. Nel 2002 ha lavorato a Talenova, dove ha presentato lo show Nova Stadio. In seguito è approdata a Sky, dove le è stata affidata la conduzione di alcuni programmi a tema sportivo.

Sara Benci: la vita privata

La giornalista è molto riservata per quanto riguarda la sua vita privata, ma dai social è possibile intuire che sia sposata e abbia una figlia.

Sara Benci vive con la sua famiglia a Milano, ma torna nella sua amata Toscana ogni volta che può.

Sara Benci: chi è il marito

Il marito della giornalista si chiama Luca Fara (ed è stato figlio del calciatore Mario Fara, scomparso nel 2005), ma non è dato sapere esattamente che lavoro svolga.

Sara Benci: le curiosità

– Pratica assiduamente sport per mantenersi in forma, e le piace giocare a pallavolo.

– Nel 2022 è stata costretta a scusarsi pubblicamente con i tifosi laziali per una gaffe avvenuta in diretta tv. La giornalista ha dichiarato di aver “apprezzato i cori” di alcuni tifosi, e nello stesso istante si sono sentiti dei cori d’insulti rivolti alla squadra biancoazzurra.

– Le piace viaggiare, cucinare e trascorrere il suo tempo libero in compagnia dei suoi amici (spesso presenti nei suoi scatti su Instagram).

– Il suo sogno era quello di scrivere un libro o aprire un agriturismo, prima di diventare giornalista.

