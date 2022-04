Scopriamo cosa c’è da sapere su Deola Godini, la splendida modella avvistata in dolce compagnia di Amedeo Goria.

Deola Godini è una splendida modella e presentatrice che, nel 2022, è stata avvistata in atteggiamenti intimi con Amedeo Goria. Scopriamo cosa c’è da sapere su di lei, sulla sua carriera nel mondo dello spettacolo sulla sua vita privata, passando per alcune curiosità.

Chi è Deola Godini: la carriera

Classe 1998 (è nata sotto il segno del Leone, ma non è dato sapere con esattezza quale sia la sua data di nascita) e originaria Castelfranco Veneto, Deola Godini ha lavorato come organizzatrice d’eventi e indossatrice, fino a quando non è approdata al mondo della tv. Ha partecipato ad alcuni concorsi di bellezza e ha posato per la copertina del calendario di Vogue Top Models Agency. Ha lavorato inoltre come conduttrice del reality televisivo SuperMiss per i canali Sky. Ha svolto inoltre il ruolo di madrina alle premiazioni sul palco dell’Hospitality Rai del Festival ed è stata anche brand ambassador per il brand 2Bekini. Nel 2019 ha sfilato in compagnia di Maria Teresa Ruta sul red carpet di Sanremo e inoltre ha aperto la sua agenzia di comunicazione che si chiama God Promotion. Sui social ha conquistato numerosi fan grazie alla sua straordinaria bellezza e al suo fiuto per la moda.

Deola Godini e Amedeo Goria: l’incontro e lo scandalo

Non si sa molto della vita privata della modella e presentatrice ma, nel 2022, il suo nome è balzato agli onori delle cronache per un suo avvistamento in compagnia del giornalista Amedeo Goria (fidanzato ufficialmente con Vera Miales). Le foto di Novella 2000 in cui i due erano ritratti in atteggiamento intimo in un ristorante di Milano, hanno ovviamente generato un putiferio e Goria ha finito per esser lasciato dalla sua fidanzata, Vera Miales. A Pomeriggio Cinque, in merito al suo incontro con Deola Godini, Goria ha dichiarato: “L’ho conosciuta durante un concerto di Guenda (sua figlia, ndr) a San Marino, poi era a Milano e ci siamo visti”.

Non è chiaro se i due fosse sbocciata una liaison sentimentale o se il loro incontro fosse dovuto a una semplice amicizia. Non è noto dove Deola Godini viva, anche se spesso si troverebbe a Milano per motivi di lavoro.

Deola Godini: le curiosità

– Ha numerosi tatuaggi (tra cui un leone sul suo prorompente lato B).

– Ha una cagnolina di nome Chanel.

– Ama i viaggi, la moda e i ristoranti di lusso.

– Deola è un nome che ha origini greche e significa “dea della fortuna e della ricchezza”.

Riproduzione riservata © 2022 - DG