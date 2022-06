Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulla velocista e campionessa europea Dalia Kaddari: dal suo amore per lo sport alle curiosità.

Dalia Kaddari è una velocista originaria di Cagliari che è stata premiata in quanto campionessa europea under 23 dei 200 metri piani a Tallinn 2021. Scopriamo cosa c’è da sapere sulla sua carriera nel mondo dello sport e sulla sua vita privata, passando per alcune curiosità.

Chi è Dalia Kaddari: la carriera

Nata a Cagliari il 23 marzo 2001 (sotto il segno zodiacale dell’Ariete) Dalia Kaddari ha iniziato a praticare atletica leggera nel 2014 nella Tespinese Quarto.

Nel 2018 ha conquistato l’argento sui 200 metri piani durante i Giochi olimpici giovanili di Buenos Aires e un anno più tardi ha realizzato il record per gli under 20 sui 200 metri indoro (con 23″93). Nel 2020 si è laureata come prima campionessa italiana assoluta dei 200 metri ai campionati italiani di Padova. Lo stesso anno ha realizzato il miglior punteggio durante la prestazione italiana under 20 dei 200 metri a Bellinzona. Oltre all’attività agonistica ha studiato presso il liceo linguistico Motzo di Quartu Sant’Elena (a Cagliari). In seguito si è iscritta alla facoltà di criminologia dell’Università eCampus.

Dalia Kaddari: la vita privata

Non si sa molto della vita privata di Dalia Kaddari, che a tal proposito è sempre stata molto riservata. La velocista ha origini italo marocchine: suo padre infatti è marocchino, mentre la madre è originaria della Sardegna. Non è dato sapere dove Dalia Kaddati abiti o a quanto ammonti il suo patrimonio.

Dalia Kaddari: le curiosità

– Ama la fotografia, la cucina e la moda.

– Prima di pratica atletica all’età di 5 anni ha praticato basket.

– Le piace prendersi cura di sé e del suo aspetto.

– Una delle sue grandi passioni sono i viaggi e su Instagram condivide con i fan gli scatti delle mete da lei visitate.

– Ha una gatta di nome Gina.

Riproduzione riservata © 2022 - DG