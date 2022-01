Cosmo è un famoso dj, producer e cantautore italiano: scopriamo cosa c’è da sapere su di lui e sulla sua carriera.

Dalla carriera di insegnante a quella di dj e producer, scopriamo tutto quello che c’è da sapere su Cosmo, al secolo Marco Jacopo Bianchi: dal successo nel mondo musicale fino all’incontro con l’amore e la nascita dei suoi due figli.

Chi è Cosmo: la carriera

Nata Ivrea (in Piemonte) il 19 febbraio 1982 (sotto il segno zodiacale dell’Acquario) Cosmo, all’anagrafe Marco Jacopo Bianchi, ha mosso i suoi primi passi nel mondo della musica nel 2002 con la band Drink to Me. Insieme alla band ha pubblicato in tutto 4 Ep tra il 2004 e il 2007 e, a seguire, ha intrapreso la carriera solista. Il suo primo album con il nome Cosmo risale al 2013 ed è intitolato Disordine.

Nel 2016 ha pubblicato il suo secondo album da solista, ossia L’ultima festa, seguito da Cosmotronic (nel 2018) e da La terza estate dell’amore (2021). Ha collaborato con numerosi artisti famosi tra cui Marracash (con cui ha realizzato il brano Greta Thunberg – Lo stomaco). Prima di sfondare nel mondo della musica si è laureato in Filosofia e ha lavorato come insegnante di storia e di letteratura in un istituto professionale di Ivrea. Lavora anche come produttore musicale.

Cosmo: la vita privata

Sposato con una donna di nome Antonietta, è padre di due figli, Carlo e Pietro. La moglie del musicista ha partecipato con lui al video di Quando ho incontrato te, nell’album Cosmotronic. Della moglie del cantautore non si sa molto e su Instagram Cosmo ha sempre preferito proteggere la sua privacy e la sua vita privata. Cosmo e la sua famiglia vivono a Ivrea, e a proposito del suo attaccamento verso la città natale il cantante ha confessato a Internazionale:

“Si sta bene a Ivrea, c’è meno inquinamento, è un posto a misura d’uomo. Anzi, a volte mi sembra che la vita per i miei figli qui sia anche troppo cittadina. Sarebbe bello se potessero scorrazzare liberi e tranquilli, invece devono stare attenti alle macchine. Per fortuna appena esci dal centro sei nei boschi e vicino ci sono posti meravigliosi, come la Valchiusella. Voglio bene a questa città, qui c’è la mia famiglia, siamo nati qui. Ho sempre voglia di partire ma ho bisogno di tenere un piede a Ivrea”.

Cosmo: chi è la moglie Antonietta

Non si sa molto della moglie di Cosmo, Antonietta, anche se – stando a quanto riporta Internazionale – la donna sarebbe originaria di Ivrea e lavorerebbe in un hotel-ristorante fondato dai suoi genitori (e il cui nome è l’Aquila Nera).

Cosmo: le curiosità

– Tra i musicisti che lo hanno maggiormente influenzato durante la sua formazione musicale vi sono Lucio Battisti, Gigi D’Agostino e Franco Battiato.

– Ha confessato che, durante la sua carriera come insegnante, sarebbe stato severo con i suoi allievi: “Ero cattivo. Per far lavorare i ragazzi dovevo instaurare una dittatura. Disciplina ferrea, ma anche amore. Li ho sempre rispettati”, ha confessato a Vanity Fair.

– Ama fare stage diving, ossia lanciarsi sopra al pubblico durante i suoi concerti. Durante un concerto del 1° maggio purtroppo il suo stage diving non è andato per il meglio e si è ritrovato a terra in mezzo alla folla (fortunatamente senza farsi nulla di grave).

Riproduzione riservata © 2022 - DG