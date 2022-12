Christian Daloi è famosissimo sui social, ma non tutti ne conoscono il percorso e la storia personale. Partiamo alla scoperta della sua biografia e di tutto quello che c’è da sapere sul tiktoker che ha scalato l’indice di gradimento del popolo del web finendo tra i più affermati volti di TikTok!

Christian Daloi è uno dei tiktoker più famosi d’Italia, con il suo “regno” da milioni di follower sul social network e uno stile che non passa inosservato al popolo del web! Secondo le informazioni emerse sul suo conto, complice la popolarità incassata su TikTok, Christian Daloi è nato il 24 settembre 2002, sotto il segno della Bilancia, a La Spezia e vive in Liguria. A poco a poco, il suo volto è diventato un tormentone sui social permettendogli di arrivare a conquistare migliaia di fan…

Non si conosce molto della vita privata del tiktoker Christian Daloi. Sappiamo, attraverso quanto riportato da Webboh.it, che i genitori si sarebbero separati quando lui era piccolo e sarebbe cresciuto con sua madre. Stando alle informazioni emerse, avrebbe deciso di lasciare la scuola all’età di 17 anni per seguire il suo sogno di diventare un tatuatore…

Nel cuore di Christian Daloi, secondo il sito Webboh.it, c’è un posto speciale ed è riservato alla fidanzata, Samara Tramontana, ex di George Ciupilan che è stato concorrente del Grande Fratello Vip nel 2022. Samara Tramontana è una influencer lodigiana e avrebbe conquistato il creator ligure nello stesso anno.

– Ha una grande passione per i tatuaggi.

– Ama molto l’attività fisica e ha praticato diversi sport tra cui calcio, pallanuoto, basket e atletica.

– Su Instagram condivide meravigliosi scatti che non smettono di ammaliare i fan.

