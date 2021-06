Cesare Pontigia è uno dei volti del cast di Love Island Italia: scopriamo tutto quello che è emerso sulla sua storia, origini, età, lavoro e Instagram.

Il nome di Cesare Pontigia è stato inserito nel cast di Love Island Italia, il dating show condotto da Giulia De Lellis e trasmesso su Discovery+ e Real Time. Partiamo alla scoperta della sua storia, andando svelare i lineamenti salienti della sua biografia e della sua vita privata dietro i riflettori del reality a cui ha preso parte con altri 9 concorrenti – in tutto 5 uomini e 5 donne – alla ricerca della sua anima gemella!

Chi è Cesare Pontigia e dove vive?

Cesare Pontigia è uno dei volti del dating show Love Island Italia, tra i 10 concorrenti alla ricerca del grande amore nel programma condotto da Giulia De Lellis e in onda su Discovery+ e Real Time. Sappiamo che è nato a Firenze, dove vive e lavora, sotto il segno dello Scorpione.

La sua professione è quella di ristoratore, proprietario di un ristorante nel cuore del capoluogo toscano, che si chiama il Cerbero RistoKlab specializzato nella cucina tipica delle carni, con piatti di terra serviti secondo la tradizione toscana. Una specialità? La carne alla griglia…

La vita privata di Cesare Pontigia

Per quanto riguarda la sfera privata, non si conosce granché della storia personale di Cesare Pontigia. Attraverso il ritratto emerso prima della sua partecipazione a Love Island Italia, è possibile affermare che è molto legato alle sue origini e alla sua famiglia. Nel dating show di Discovery+ è entrato da single, ma in passato sarebbe stato legato a lungo a una compagna che avrebbe poi lasciato perché non più innamorato…

Cesare Pontigia: scopri altre 3 cose che sappiamo di lui…

– Prima di tuffarsi a capofitto nel mondo della ristorazione, ha frequentato l’ Istituto “Galileo Galilei” nella sua città, Firenze.

– Non solo cucina, ma anche tanto sport: Cesare Pontigia pratica il climbing, che prevede la scalata di pareti rocciose a mani nude, e nel tempo libero ama dilettarsi con il Padel e le moto…

– Ama i tatuaggi e ne ha alcuni su petto e schiena, come si vede in alcune delle sue foto su Instagram.

