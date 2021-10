Cecilia Palloni: tutto quello che abbiamo scoperto sulla concorrente della terza edizione di “Ex on the beach”, il reality show di MTV.

“Esuberante, solare ed anche un po’ arrogante” ecco come si è descritta Cecilia Palloni, la giovane originaria della Lombardia e che il pubblico del piccolo schermo ha imparato a conoscere un po’ meglio durante la sua partecipazione alla terza edizione di “Ex on the beach”, il reality show in onda su MTV. Qui dove ragazzi e ragazze, vanno alla ricerca dell’amore trascorrendo anche una vacanza indimenticabile ma dove spesso il loro divertimento rischia di finire presto con l’arrivo degli ex. Oggi proviamo però, a raccontarvi tutto quello che siamo riusciti a scoprire su questa giovane concorrente: Chi è veramente Cecilia Palloni, quanti anni ha, dove vive e cosa fa nella vita privata.

Chi è Cecilia Palloni ( e dove vive)

Sulla biografia di Cecilia Palloni al momento non abbiamo informazioni certe. Non conosciamo con esattezza la sua data di nascita nè il suo segno zodiacale ma è noto che la ragazza sia nata nel 1999 e che viva nella città di Bergamo. Dopo aver conseguito il diploma Cecilia ha avviato gli studi universitari in Economia e si è definita una ragazza “bella, simpatica e in grado di fare un sacco di cose come: cucinare, ballare cantare e suonare.”

Da quando aveva 20 anni, Cecilia ha deciso di imparare a suonare uno strumento, la chitarra e da allora ogni delusione d’amore viene trasformata in una simpatica canzone.

Cecilia Palloni, vita privata

Sulla vita privata di Cecilia Palloni non abbiamo molte informazioni. Non sappiamo nulla sulle sue storie passate ma nel 2021 alle telecamere di Mtv di è dichiarata single. “Mi diverto, vado alle feste, frequento ragazzi” – ha anche aggiunto la giovane che su Instagram però, continua a voler mantenere un profilo social privato.

Cecilia Palloni, 4 curiosità

-Una delle grandi passioni di Cecilia è quella di fare gli scherzi alle persone che ama.

-Con i ragazzi ha confessato che le piace fingere di essere una facile per poi tirargli il palo

-Per la giovane bergamasca “Sedurre è come respirare”.

-Ha scritto la sua prima canzone quando si è lasciata col suo primo ragazzo.