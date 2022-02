Camilla Semino Favro: tutto quello che c’è da sapere sull’attrice italiana che abbiamo visto sul set di numerose fiction di successo.

Origini partenopee e tanta passione per il mondo della recitazione hanno portato presto Camilla Semino Favro a intraprendere la carriera artistica. Attrice di talento, ha debuttato giovanissima prima in teatro e poi l’abbiamo vista sempre più, impegnata su numerosi set di fiction di successo. Scopriamo insieme di quali si tratta e molto altro ancora su di lei: biografia, esordi, carriera, fidanzato e tante curiosità.

#Gossip - La nuova finestra sul mondo dello spettacolo e delle celebrità.. Unisciti a noi →

Camilla Semino Favro, biografia

Camilla Semino Favro è nata il 16 agosto del 1986 a Torre del Greco sotto il segno zodiacale del Leone. A soli 3 anni si è trasferita con la famiglia nella città di Genova e dopo la maturità classica ha scelto di vivere a Milano. Qui ha studiato recitazione al Piccolo Teatro nella scuola diretta da Luca Ronconi fino al raggiungimento del diploma nel 2008.

L’attrice a soli 22 anni ha debuttato a teatro e sui palcoscenici di Roma, Torino e Milano sotto la regia di nomi importanti come: Elio De Capitani, Mimmo Sorrentino e Massimo De Francovich. Il suo esordio televisivo è datato 2009 nella fiction di Rai 1, Fuoriclasse per la regia di Riccardo Donna. Successivamente abbiamo visto Camilla Semino Favro sui set di: Benvenuti a tavola – Nord vs Sud e Ris Roma 3 e 1993.

Camilla Semino Favro, vita privata

Sulla sfera privata e sentimentale della bella attrice italiana al momento è noto soltanto che e è stata legata dal 2008 al 2009 al cantante Michele Zarrillo e che ha recitato anche in alcuni videoclip dello stesso artista. Oggi però, osservando attentamente il suo profilo Instagram sembrerebbe essere single e tanto impegnata sul lavoro.

Camilla Semino Favro, 2 curiosità

-Nel 2013 l’attrice ha recitato anche nel videoclip di un brano di Samuele Bersani.

-Quando ha iniziato il percorso di recitazione al Piccolo Teatro contemporaneamente si è iscritta anche all’università, alla facoltà di Lettere Moderne a Genova.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG