Scopriamo cosa c’è da sapere sulla giornalista Bianca Caterina Bizzarri, dalle nozze alla gaffe commessa in diretta tv.

Bianca Caterina Bizzarri è una delle giornaliste del Tg La7 balzata agli onori delle cronache del 2022 per una gaffe avvenuta in diretta tv. Scopriamo cosa c’è da sapere su di lei, sulla sua carriera e sulla sua vita privata, passando per alcune curiosità.

Chi è Bianca Caterina Bizzarri: la carriera

Nata ad Adria (in provincia di Rovigo, nel Veneto) il 18 marzo 1967 (sotto il segno zodiacale dei Pesci) Bianca Caterina Bizzarri si è laureata in Scienze politiche nel 1990 e a seguire ha lavorato come redattrice e conduttrice presso alcune emittenti tv della regione Toscana. Nel 1996 è diventata Giornalista professionista e dal 2000 è redattrice di cronaca presso TMC2 e LA7. Dal 2013 al 2018 è stata conduttrice di Tg La7 Cronache.

Bianca Caterina Bizzarri: la vita privata

Dal 29 settembre 2018 la giornalista è sposata con il collega Luca Speciale (che lavora come lei a La7). A fargli gli auguri sui social vi è stato anche il direttore Enrico Mentana, che ha pubblicato una foto delle loro nozze in comune.

La giornalista ha vissuto per molti anni a Firenze e poi a Roma.

Bianca Caterina Bizzarri: chi è il marito

Non si sa molto del marito della giornalista, Luca Speciale. Anche lui è un giornalista de La7, ma non è dato sapere dove e quando sia nato o dove la coppia abiti.

Bianca Caterina Bizzarri: le curiosità

– Nel 2022 ha fatto una gaffe in diretta tv salutando i telespettatori del TgLa7 affermando: “Benvenuti al telegiornale della destra”. La giornalista si è in seguito scusata per il lapsus avuto in diretta (e presto diventato virale in rete).

– Le piacciono i vini e la buona cucina.

– Le è stato dato il nome di sua nonna paterna.

– La giornalista è molto riservata per quanto riguarda la sua vita privata e non possiede canali social ufficiali.

Riproduzione riservata © 2022 - DG