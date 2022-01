Beatrice Borromeo è una principessa, una giornalista e un’icona di stile: scopriamo cosa c’è da sapere su di lei e sulla sua vita privata.

Beatrice Borromeo proviene da una delle più importanti famiglie nobiliari italiane e, nel 2015, dopo le nozze con Pierre Casiraghi, è diventata a pieno titolo una principessa. Scopriamo cosa c’è da sapere su di lei e sulla sua carriera, passando per alcune curiosità e per le sue nozze con Pierre Casiraghi.

Chi è Beatrice Borromeo: la carriera

Nata a San Candido (in Trentino Aldo Adige) l’8 agosto 1985, sotto il segno zodiacale del Leone, Beatrice Borromeo è discendente di un’antica famiglia nobiliare italiana ed è figlia di Carlo Ferdinando Borromeo e di Paola Marzotto (a sua volta figlia di Marta Marzotto). Si è diplomata presso il liceo classico a Milano e, a seguire, ha conseguito la laurea in Scienze giuridiche all’Università Bocconi.

Beatrice Borromeo

Ha conseguito un master in giornalismo e politica presso la Columbia University di New York e a seguire ha partecipato a diversi programmi tv in qualità di giornalista e conduttrice (tra questi Che Tempo Che Fa e Annozero). Ha lavorato come giornalista per Il Fatto Quotidiano fin dall’anno della sua fondazione e ha inoltre lavorato ad alcuni libri e documentari (tra cui Lady ‘Ndrangheta). Ha fondato una propria casa di produzione, la Astrea, con cui ha prodotto alcuni dei documentari sulle tematiche a lei più care (come il cambiamento climatico, le cause ambientaliste e le donne). Alla carriera nel mondo del giornalismo Beatrice Borromeo ha affiancato quella di modella: grazie alla sua straordinaria bellezza ha infatti sfilato per alcuni importanti brand di moda tra cui Chanel, Valentino, Trussardi e Ermanno Scervino.

Beatrice Borromeo: la vita privata

Nel 2015 Beatrice Borromeo ha sposato Pierre Casiraghi, figlio di Carolina Di Monaco e di Stefano Casiraghi. Nel 2017 ha avuto il suo primo figlio, Stefano Ercole Carlo Casiraghi e, nel 2018, di Francesco Carlo Albert Casiraghi. La storia d’amore tra lei e Pierre ha avuto inizio nel 2008 durante un fortuito incontro a Cannes (dove lei si trovava per lavoro). Al Corriere della Sera la stessa Beatrice Borromeo ha confessato: “Pierre mi vede, si avvicina e dice: “I love you and I will marry you”. Io risi. E lui: “You will see” (vedrai)”.

La famiglia di Beatrice Borromeo è tra le più famose d’Italia: suo zio Matteo Marzotto è l’ex presidente della maison Valentino mentre sua nonna, Marta Marzotto, è stata una celebre stilista italiana. Ha in tutto tre sorellastre: Isabella, nata dalla relazione tra suo padre e la modella Marion Sibylle Gabriele Zota, Lavinia, moglie di John Elkann, e Matilde, moglie di Antonius von Fürstenberg, principe della famiglia reale di Germania. Lei e Pierre Casiraghi vivono insieme ai loro due figli tra Milano e Montecarlo.

Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi: chi è il marito della principessa

Pierre Casiraghi è il terzogenito di Carolina Di Monaco e di Stefano Casiraghi ed è quindi ottavo nella linea di successione al trono. Rimasto orfano di padre quando aveva appena 3 anni, è cresciuto tra Parigi e Londra e ha studiato Economia presso l’università Bocconi di Milano.

Insieme alla sua famiglia si è occupato di cause ambientali e umanitarie e, nel 2019, ha accompagnato Greta Thunberg a New York per il summit delle Nazioni Unite a bordo del veliero MALIZIA (sua moglie Beatrice Borromeo ha scritto sulla traversata un libro di filastrocche con cui ha allietato i figli, che provavano nostalgia del padre). I suoi fratelli sono i principi Andrea Casiraghi e Charlotte Casiraghi.

Pierre Casiraghi

Beatrice Borromeo: le curiosità

– Le piace cucinare e trascorrere del tempo insieme ai suoi figli.

– Ama vivere in campagna prendendosi cura dell’orto e degli animali.

– Da sempre è molto brava a scrivere e ha confessato che le sue sorelle fossero solite chiamarla “10 e lode” per via dei suoi ottimi voti a scuola.

– Ama la moda e da sempre è nota anche come icona di stile.

– Era molto legata a sua nonna, Marta Marzotto.

– Durante il suo matrimonio ha usato tre abiti d’alta moda firmati da Alberta Ferretti, Armani Privé e Valentino Haute Couture.

