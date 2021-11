Pop malinconico, R&B e suoni alternativi distinguono la musica di Bais, tra i concorrenti in gara a Sanremo Giovani 2022.

Sanremo Giovani è una fantastica vetrina per tutti quei ragazzi e ragazze che sognano di ritagliarsi un posto nella musica. Un conto è, però, partecipare alle selezioni, un altro entrare nel gruppo dei dodici finalisti della manifestazione. Per l’edizione 2022 ha ottenuto un posto Bais, all’anagrafe Luca Zambelli, cantante veneto reduce dal suo primo EP, un lavoro composto di malinconia pop, elegante e sincero. Andiamo a conoscere il pedigree artistico e il privato.

Bais: biografia e carriera

Nasce a Udine nel 1993 e cresce a Bassano del Grappa. Fin da ragazzo si approccia al mondo delle sette notte, formandosi in piano e chitarra, strumenti da cui difficilmente si separa. Le sue capacità gli mantengono i piedi per terra quando pare in procinto di spiccare il volo, suscitando un moto di incanto e di dolcezza negli spettatori.

Fonte foto: https://www.instagram.com/luca_bais/

Quand’è il 2020 pubblica il suo EP d’esordio, Apnea. Una commistione di pop malinconico, R&B e suoni alternativi. Un disco acquatico ispirato alla sensazione di vuoto e pieno insieme che si prova guardando dentro sé stessi con profondità. Dopo aver pubblicato singoli quali Apnea, Milano e Vudù, supera le selezioni del Festival della canzone italiana con il brano Che fine mi fai.

Bais: la vita privata

Non è dato conoscere se sia o meno sentimentalmente impegnato. Zero anche le informazioni circa il patrimonio. Ha un profilo attivo su Instagram, dove mostra peraltro doti di fotografo. Attualmente vive a Milano.

4 curiosità su Bais

– Tra le sue maggiori ispirazioni ci sono Mac de Marco e i Tame Impala.

– Non ha tatuaggi visibili sul corpo.

– Nonostante il genere intriso di malinconia, spera di rendere comunque felice chi ascolta la musica, forse pungendo nei punti giusti la sensibilità oppure mostrando delle immagini e dei colori nuovi.

– Le sue canzoni tristi preferite sono Hot Dreams dei Timber Timbre, Last Flowers dei Radiohead e La cura di Franco Battiato.

