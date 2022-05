Scopriamo qualcosa di più sul conto di Antonio Toela, tutto quello che abbiamo scoperto sul richiestissimo event planner che tutti vogliono.

Nell’ambiente degli eventi e dell’organizzazione Antonio Toela ha saputo costruirsi una nuova e importante realtà. Il giovane partenopeo è infatti riuscito a trasformare la sua più grande passione in un lavoro e accompagnato da determinazione, arte e creatività è diventato in breve tempo, uno dei più richiesti event pplanner del momento. Conosciamolo da vicino: origini, esordi, successi e vita privata, tutto o quasi, su Antonio Toela.

Chi è Antonio Toela

All’anagrafe il suo vero nome è Antonio Piscopo ed è originario della provincia di Napoli. Ha cominciato per gioco questo mestiere a soli 12 anni, a 17 lavorava già a tempo pieno come animatore e poco dopo ha aperto la sua prima agenzia di animazione e spettacolo con un team di 80 animatori.

In seguito ha avviato una collaborazione anche con i villaggi turistici, fino a diventare una delle agenzie di spettacolo più importanti e non solo nel Sud Italia.

Antonio Toela, vita privata

Cosa sappiamo invece sulla vita privata del richiestissimo event planner partenopeo? Al momento davvero nulla. Antonio Toela pare ci tenga molto alla riservatezza sulla sua sfera familiare e sentimentale e dunque non è noto se abbia o meno, legami o anche dei figli. Sappiamo però che continua a vivere in Campania ma non sappiamo a quanto ammonti invece il suo patrimonio personale.

Antonio Toela, 4 curiosità

-Il nome Toela, come lui stesso ha dichiarato, è nato dalla combinazione del suo nome con quello della sua prima fidanzata.

-Antonio ha dichiarato che uno dei suoi punti di maggiore forza è l’unicità.

-Con il suo lavoro ha collaborato anche con molti nomi dello spettacolo italiano come: Stefano De Martino, Fabrizio Corona e Federico Fashion Style.

-Ha anche una pagina molto seguita su Instagram.

