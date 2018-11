Scopriamo cosa c’è da sapere sul noto comico e cabarettista Andrea Pucci, dalle curiosità alla carriera, passando per sua figlia Rachele.

Andrea Pucci nasce a Milano il 23 agosto 1965 (sotto il segno del Leone). Il comico é un personaggio televisivo tra i più amati del piccolo schermo. Non ama rilasciare interviste e preferisce mantenere il totale riserbo sulla propria vita privata.

Scopriamo cosa c’è da sapere sul comico e sulla sua carriera, attraverso alcune curiosità!

Chi è Andrea Pucci?

– Il suo vero nome è Andrea Baccan, ma siccome nei suoi sketch era solito chiamare un personaggio Pucci, alla fine tutti lo chiamavano così e per cui ha deciso di tenerlo come nome d’arte.

– Prima di arrivare al successo ha lavorato nella tabaccheria di proprietà dei suoi familiari a Milano. Poco dopo ha deciso di dedicarsi alla professione di gioielliere, ma il suo sogno è sempre stato quello di far ridere la gente.

– È molto amico del calciatore Bobo Vieri (che lui definisce uno dei suoi cinque migliori amici). Pucci infatti ha fatto di tutto per conoscerlo, mentre Vieri andava a vederlo ai suoi show nei cabaret di Milano.

– È un tifoso sfegatato dell’Inter.

– Nel 2010 ha debuttato con il libro “Ho sposato l’esorcista“.

La vita privata di Andrea Pucci

Ha una figlia, Rachele, di cui è super innamorato. Alla trasmissione Verissimo ha letto una commovente lettera indirizzata alla sua adorata bambina.

Andrea Pucci è separato ma con l’ex moglie ha mantenuto ottimi rapporti; ha una bellissima compagna di nome Priscilla.

“Mi fanno star bene cose molto semplici come andare a prendere mia figlia a scuola o andare a bere il caffè nel mio bar preferito. Sono una persona normalissima, a disposizione della gente quando ne ho voglia, rinchiuso nei fatti miei se non ne ho“, ha raccontato il comico a Vero Tv.

Andrea Pucci: la carriera di comico e il successo teatrale

Dotato di una comicità fuori dal comune, Andrea Pucci viene notato per puro caso da Tiberio Timperi, che lo proporrà al cast de La sai l’ultima? che sancisce il primo di una lunga serie di successi televisivi. Oltre alla televisione, il comico si è fatto conoscere ed apprezzare anche in teatro e nelle librerie e continua ad esibirsi anche come attore teatrale, riscuotendo grandissimo successo.