Andrea Montovoli è conosciuto per avere partecipato all’Isola dei Famosi e al Gf Vip, ma è anche attore (ha debuttato a teatro) e scrittore.

Andrea Montovoli è un attore italiano che abbiamo visto in diversi reality show. Lo ricordiamo per Ballando con le stelle (dove arrivò secondo nel 2009), L’Isola dei Famosi, Pechino Express e anche il Grande Fratello Vip 4, l’edizione del 2020. Ha recitato per il cinema e per la tv, ma ha anche voluto raccontare la sua vita in un libro, Io non sono Grigio, uscito nel 2021: scopriamo di più su di lui, in particolare sul suo passato (è anche stato in carcere quando era adolescente) e sulla sua vita privata.

Chi è Andrea Montovoli, la biografia

Andrea Montovoli è nato a Porretta Terme in provincia di Bologna il 12 marzo 1985, sotto il segno dei Pesci. Suo padre morì quando lui aveva 12 anni, e questo, come ha raccontato in un’intervista a Vanity Fair, lo ha portato su strade pericolose. Infatti passa un periodo in carcere per spaccio di droga. Quest’ultima era per lui all’epoca “un antidoto dai pensieri cattivi che ti potevano arrivare. Il pensiero di mio padre, di una situazione che non girava bene, del sogno del calciatore svanito. Quando ti rendi conto che ti sta scivolando tutto dalle mani non è facile: per colpa delle cattive compagnie vai a nasconderti dietro a quella fumata per poi renderti conto che non porta a niente” ha raccontato sempre a Vanity Fair.

Proprio in carcere si è appassionato molto al teatro, e questa è stata la sua fortuna. Ha debuttato sul palco all’età di 18 anni, per poi passare, qualche anno dopo, al mondo del cinema e della tv. Tra i suoi film più famosi, ricordiamo Albakiara – Il film, Scusa ma ti voglio sposare, Balla con noi e Infernet. In quest’ultimo interpreta il personaggio di un pubblicitario omosessuale, che diventa vittima di una baby gang.

Sul piccolo schermo ha debuttato nel 2008, comparendo nella fiction R.I.S. – Delitti imperfetti 5. Tra le altre, ha recitato in in 4 episodi de L’ispettore Coliandro e in 6 nella famosa fiction Provaci ancora prof!.

La vita privata di Andrea Montovoli

Nel 2016 l’attore è uscito allo scoperto sui social, annunciando la sua relazione con Luna Graziano, dj ed ex corteggiatrice del programma cult di Maria De Filippi, Uomini e Donne (fu una pretendente di Diego Conte).

Nell’estate del 2018 è stato paparazzato in compagnia di Francesca Brambilla, diventata Bonas di Avanti un altro, il programma di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis, dopo Paola Caruso, anche se poi non si è saputo più nulla su di loro.

Nel corso de L’isola dei famosi, era il 2015, aveva suscitato un certo interesse tra le altre naufraghe: gli sono stati attribuiti dei flirt con Fanny Neguesha (rivelatosi una semplice amicizia), Cecilia Rodriguez e Cristina Buccino.

“Fanny è una bravissima ragazza. Una come Cristina non la sposerei mai, a livello caratteriale è troppo diversa da me. (…) Mi sono trovato subito bene con Cecilia, forse perchè siamo dello stesso segno dei pesci…“, aveva raccontato durante il reality.

Nel corso della sua esperienza nella casa del Grande Fratello Vip 4, ha parlato di una fidanzata, anche se ha dichiarato di non voler far trapelare informazioni all’esterno sulla loro storia. “È una scelta che abbiamo fatto, non è del mondo dello spettacolo“. In seguito è venuto fuori il nome della ragazza, Roberta Fontana.

Chi è la fidanzata di Andrea Montovoli?

Su Roberta Fontana non si hanno moltissime informazioni, ma è noto che è la manager del suo compagno. I due si sono mostrati insieme per la prima volta su Instagram il giorno del compleanno di lei, il 9 settembre, dopo che Montovoli aveva tenuto assolutamente segreta la sua identità.

Ha raccontato a Vanity Fair che quando ha scritto il suo libro, Io non sono Grigio, la prima persona che l’ha letto è stata proprio la fidanzata. “È sempre stata al mio fianco durante il lockdown ed è stata fondamentale per spronarmi a scrivere” ha raccontato.

Le curiosità su Andrea Montovoli

-Andrea Montovoli è anche personal trainer e allenatore sportivo: “Ho frequentato un corso, ho seguito lezioni di teoria e pratica, quindi sostenuto l’esame finale. Ho preso il diploma e poi ho sviluppato un mio metodo di allenamento che si fa all’aperto, a contatto con la natura“, aveva raccontato.

-La passione per l’allenamento è nata a seguito della partecipazione all’Isola dei Famosi. “Quando sono tornato avevo solo voglia di mangiare e tanto“, aveva raccontato al settimanale Di Più.

-Sul suo profilo Instagram, infatti, lo vediamo spesso alle prese con svariati sport, dalla semplice palestra al surf.

-Per quanto riguarda i suoi guadagni, sappiamo che per i diversi reality a cui ha partecipato ha preso delle cifre importanti, anche se non ci sono informazioni precise.

-Dopo che suo padre morì, fu molto legato a suo nonno, che era il suo “supereroe“.

-Una delle sue attività preferite è il surf, passione che condivide anche con la compagna.

-È un grande tifoso del Milan.

Dove vive Andrea Montovoli?

L’attore abita nella città di Milano e prima di trasferirsi in Lombardia ha vissuto a Roma otto anni. Quando può torna a Bologna, dai suoi affetti.