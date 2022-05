Conosciamo Andrea Della Cioppa: tutto quello che abbiamo scoperto sul corteggiatore di Veronica Rimondi a Uomini e Donne.

Si chiama Andrea Della Cioppa e si è fatto presto notare dal pubblico del grande schermo nella primavera del 2022 quando ha scelto il celebre studio televisivo di Canale 5 per corteggiare una ragazza. Lei è la tronista Veronica Rimondi di Uomini e Donne e fra i due ragazzi il feeling è stato sempre molto evidente, tanto da far scattare anche un bacio in esterna. Ma se sulla bella tronista di cose ne sappiamo davvero abbastanza quanto invece si conosce sul suo ultimo corteggiatore? Proviamo allora a raccontarvi tutto quello che abbiamo scoperto su Andrea: quanti anni ha, da dove viene, cosa fa nella vita privata, passioni e curiosità.

Chi è Andrea Della Cioppa ( e dove vive)

Andrea Della Cioppa è nato a Pescara il 25 novembre del 1992 sotto il segno zodiacale del Sagittario. Sul suo percorso di studi sappiamo invece che ha frequentato la facoltà di scienze motorie a Roma ed oggi si è affermato come come personal trainer e come chinesiologo.

Il corteggiatore di Uomini e Donne, sin dai tempi dell’università, ha lasciato la sua terra d’origine l’Abruzzo, per trasferirsi e studiare nella città eterna e dove tutt’oggi continua a lavorare.

Andrea Della Cioppa, vita privata

Cosa sappiamo invece sulla vita sentimentale del giovane Andrea? Il personal trainer si è dichiarato single nel 2022 e nello studio di Uomini e Donne ha anche ammesso che tutto è iniziato per gioco, per la voglia di partecipare ad un programma anche se, nel corso delle puntate, è stato davvero rapito da Veronica Rimondi.

Andrea Della Cioppa, 3 curiosità

-Uno dei suoi hobby più grande è il calcio e in passato Andrea lo ha praticato anche a livelli semi professionistici.

-Andrea è presente anche sui social con un profilo Instagram ma al momento in modalità privata.

-Un’altra sua grande passione è quella di viaggiare.

