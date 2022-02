Anahi Ricca è la stilista di Uomini e Donne, ma anche di Maria De Filippi e Barbara D’Urso, con le quali viene spesso paparazzata. Conosciamola meglio!

Anahi Ricca fino al 2013 era una stylist apprezzata nel mondo dello spettacolo, ma sconosciuta per il resto del mondo. Poi, un bel giorno, il rapporto di amicizia e stima tra Anahi e Maria De Filippi si evolve grazie all’intuito della formidabile conduttrice che, per scoprire talenti e creare personaggi, ha un fiuto invidiabile.

Ed ecco allora che Anahi Ricca approda sul palcoscenico del Trono Over di Uomini e Donne. Qui le persone alla ricerca dell’amore devono avere più di 40 anni e ci tengono ad apparire al meglio anche se non più giovani. Magari con l’aiuto di una professionista come Anahi! Conosciamola meglio!

Chi è Anahi Ricca di Uomini e Donne?

Prima di tutto è una stylist. Per il Trono Over, Anahi, cura le sfilate di moda a cui i protagonisti del dating show partecipano con entusiasmo, ma spesso con scarso stile.

Inizialmente il suo compito è quello di consigliare e di contenere le stravaganze delle dame, ma la sua vena ironica freme in questo spazio limitato. Oltre a dispensare consigli inizia allora a fare commenti graffianti e a scontrarsi con chi non ci sta, fino ad ottenere un vero e proprio spazio tutto suo.

Un siparietto con tanto di sigla dedicata, degli ‘alleati’ con cui commentare le mise altrui (sarta, assistente, parrucchiera e truccatrice) e una speciale ‘capsula’ che i tronisti devono attraversare prima di accedere al suo cospetto.

Proprio qui si scatena la verve ironica e graffiante di Anahi: alle dame e ai gentiluomini del Trono Over fa spesso pelo e contropelo!

Un successone che la consacra a stilista di Uomini e Donne ufficiale, oltre che ‘gran cattivona‘, spesso in contrasto anche con Tina Cipollari, che in fatto di moda ha le sue idee.

La carriera di Anahi prima di Uomini e Donne

Nel suo passato, tanto lavoro dietro le quinte di cui si è persa traccia, ma qualcosa, voler cercare con impegno, c’è: Matricole e Meteore.

Prima di Uomini e Donne era una stylist che lavorava a Mediaset: possiamo definirla semplicemente la stilista di Maria De Filippi. Il sodalizio professionale tra Anahi Ricca e Maria è davvero inattaccabile, tanto che la Regina di Canale 5 l’ha portata in pianta stabile anche ad Amici e nel suo entourage a Sanremo 2017, quando affiancò Carlo Conti nella conduzione.

Ma Anahi è anche la stilista di Barbara D’Urso, con la quale intrattiene ogni tanto dei siparietti a beneficio della telecamera.

Le tre donne, insieme a Luca Zanforlin, autore legato alla De Filippi, danno vita al simpatico trio Anahi – De Filippi – Zanforlin, che ogni tanto viene paparazzato in uscite che vorrebbero essere private, ma diventano pubbliche.

Ha anche lavorato nel programma Masterchef, dove ha vestito tra gli altri Bruno Barbieri e i tre giudici. Non si hanno informazioni sui suoi guadagni. Non si sa con certezza dove viva, ma potrebbe essere a Roma o Milano, dove spesso è per lavoro.

La vita privata di Anahi Ricca

Con somma delusione di chi la ama e di chi la odia, della vita privata di Anahi Ricca non si sa nulla. Ermetica come la sua mentore, la stylist non lascia trapelare neanche la sua data di nascita.

Non sappiamo se Anahi Ricca sia sposata: di fidanzati e mariti neanche una traccia. Sappiamo però che ha un figlio.

Ama il mare della Sardegna e fa pilates; ha un profilo Facebook che, però, offre pochi spunti sulla sua vita privata. Ha due bassotti che compaiono spesso sul suo profilo.

