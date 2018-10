Cantante, musicista a tutto tondo, organizzatore di eventi ed esperto di food: Alioscia Bisceglia ha mille passioni e non ne lascia indietro nemmeno una. Ecco chi è il frontman dei Casino Royale.

Alla fine degli anni ’80 è esploso un fenomeno, sotto il nome di Casino Royale: una band che ha rivoluzionato la musica ska, con contaminazioni dal mondo dell’hip hop, del reggae e del rock alternativo. Tra i fondatori del gruppo anche Alioscia Bisceglia, che ad oggi raccoglie successi tra i giovani e tra i meno giovani. Scopriamo qualche curiosità sul suo conto.

Alioscia Bisceglia, biografia

Alioscia è nato e cresciuto a Milano con la sua famiglia, ma non sappiamo la sua data di nascita. Da bambino abitava nel quartiere Isola del capoluogo lombardo, a pochi chilometri dal centro cittadino, dal quale è separato dalla stazione di Porta Garibaldi.

Per Alioscia, il luogo dei suoi natali è stato molto importante: lo ha vissuto fin nei minimi cambiamenti culturali che il quartiere ha subito – e da cui è stato rivoluzionato. Nell’età dell’adolescenza, ha avuto la possibilità di girare in lungo e in largo la sua città, arrivando ad amarne ogni sfumatura.

Ha studiato all’Istituto Statale D’arte di Monza. In gioventù – alla fine degli anni ’80 – Alioscia ha scoperto la sua passione per la musica, condivisa con altri ragazzi di Milano. Insieme, nel 1987, hanno formato i Casino Royale. All’inizio erano in 8, ma con il passare degli anni la band ha vissuto numerosi cambiamenti.

Alioscia Bisceglia è stato il frontman del gruppo assieme a Giuliano Palma, fino a quando i Casino Royale hanno una battuta d’arresto. L’attività riprende nel 2002, tra alti e bassi, perdendo alcuni dei membri storici del gruppo. Il 2017 segna il ritorno in grande stile della band, con una nuova edizione di uno dei loro album più amati dal pubblico, “CRX”.

Nel frattempo, Alioscia si è dedicato a tantissime altre attività. È stato responsabile musicale di AllMusic e di Radio Deejay, ha lavorato come executive chef presso il ristorante del centro sociale Garigliano Social Club – San Antonio Rock Squat, presso un edificio occupato in cui si concentravano le attività di autogestione dei ragazzi degli anni ’90.

Alioscia ha inoltre fondato l’associazione culturale Elita, nata nel 2005 in zona Turro per promuovere iniziative culturali in ambito musicale e non solo. Il cantante è anche stato ideatore e protagonista di “Music & Cocktail”, programma in onda su Sky Arte.

Alioscia Bisceglia: moglie e figlie

Sulla vita privata del musicista non ci sono tante informazioni. È una persona molto riservata, non ha un account Instagram dal quale condividere foto dei suoi momenti importanti con i fan. Ha però un profilo Facebook, dal quale abbiamo appreso qualche dettaglio sulla sua vita sentimentale.

Alioscia Bisceglia è sposato con Milla Fjaril dal 12 settembre 2015, dopo tre anni di fidanzamento. Inoltre il cantante ha due figlie (la più grande si chiama Nena) che sono nate con ben 18 anni di differenza.

6 curiosità su Alioscia Bisceglia

– Da giovane, Alioscia e i suoi amici dei Casino Royale hanno vissuto per un periodo a Londra. Nel 1995 con la band si è trasferito per lavorare al nuovo album, e quando ha fatto ritorno in Italia ha fatto tappa per qualche mese a Varese.

– Nel 1997 i Casino Royale hanno avuto l’onore di aprire i due concerti italiani degli U2.

– Alioscia Bisceglia ha confessato di essere stato contattato da Mina, affinché scrivesse qualche testo per lei. Il cantante, non sentendosi in grado, declinò l’offerta suscitando la rabbia della grandissima artista. “Si offese un casino” – ha rivelato Alioscia in un’intervista a Rolling Stone.

– Il cantante è amico di Asia Argento, con la quale ha collaborato ad un progetto musicale. Nel 2018 è stato scelto come ospite proprio da Asia per aiutarla a selezionare i talenti di X-Factor 12.

– Grande amante della sua città, il musicista ha confessato di aver sognato, da bambino, di diventare un urbanista e dedicarsi alla riqualificazione del suo territorio. Ha anche studiato un po’ di architettura, prima di abbandonare questo progetto.

– Alioscia e sua moglie sono grandi amanti degli animali. Tra le foto che la donna condivide spesso sui social, si sono avvicendati alcuni bellissimi cani.

Fonte foto: https://www.facebook.com/alioscia.bisceglia