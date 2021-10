Alessandro Merk Ricordi è il figlio di Rita Pavone e Teddy Reno: scopriamo la carriera e la vita privata del giornalista.

Giornalista di successo, Alessandro Merk Ricordi è nato dall’amore tra la cantante Rita Pavone e il produttore discografico Teddy Reno. Cresciuto in una famiglia di artisti, ha deciso di prendere una strada diversa e di sfondare in campo giornalistico in Svizzera, dove è nato. Scopriamo qualcosa in più su di lui, dalla biografia alla carriera, passando per la vita privata.

Chi è Alessandro Merk Ricordi: biografia e carriera

Alessandro Merk Ricordi è nato in Svizzera nel 1969, dove ha vissuto. Non è stato reso noto il giorno esatto della sua nascita e, dunque, neanche il segno zodiacale. Cresciuto in una famiglia di artisti, Alessandro si è rivelato “la pecora nera” e ha voluto imbracciare la carriera giornalistica, nella quale si è distinto in modo particolare. Ha lavorato in modo brillante nella testata giornalistica Modem e da lì ha fatto carriera.

Prima di arrivare al successo, ha fatto la gavetta lavorando per dei servizi del Radiogiornale specializzandosi in politica e attualità. Attualmente lavora per la televisione svizzera ricoprendo ruolo di caporedattore e coordinatore. Alessandro lavora inoltre per Informazione web di Rsi, rivelandosi davvero un professionista del settore di rilievo.

La vita privata di Alessandro Merk Ricordi

La vita privata di Alessandro Merk Ricordi rimane sconosciuta. Il giornalista ha voluto mantenere sempre molto riserbo sulla sue faccende personali. Non è dunque noto quanto guadagna. Attualmente vive a Ginevra, e ha un fratello George Merk Ricordi con il quale sembra esserci un buon rapporto.

George è l’unico figlio che ha seguito le orme di Rita Pavone, infatti è un cantautore molto noto sopratutto all’estero dove si esibisce su palchi di rilievo. Non sono note informazione sul profilo instagram di Alessandro. La vita e le curiosità legate alla figura al giornalista sembrano avvolte dal mistero, è molto riservato al contrario del fratello che sembra essere molto più espansivo.