Nel 2021, per la prima volta in 170 anni di storia dell’agenzia di stampa britannica, una donna è passata al vertice e il suo nome è tutto italiano: scopriamo chi è Alessandra Galloni!

Nell’aprile 2021, il nome e la carriera di Alessandra Galloni sono balzati in testa alla curiosità del mondo dopo la sua nomina al vertice di Reuters. È lei la prima donna a ricoprire il prestigioso incarico di direttrice della famosa agenzia di stampa (fondata da Paul Reuter nel 1851), titolare di uno storico primato mai incassato in 170 anni di storia. Chi è esattamente? Facciamo un tuffo tra le righe più importanti della sua biografia, con un accento sulle curiosità che costellano il suo percorso personale e professionale…

Chi è Alessandra Galloni e dove vive?

Alessandra Galloni è la prima donna al vertice della celebre agenzia britannica Reuters, nominata direttrice nel 2021 dopo l’era di Stephen J. Adler. Classe 1974, nata a Roma, vive a Londra e si è laureata in Economia ad Harvard nel 1995, con master alla London School of Economics.

La sua brillante carriera da giornalista è decollata tra l’agenzia Associated Press e il Wall Street Journal (prima come redattrice e poi come corrispondente di economia e politica da New York, Londra, Parigi e Roma). Tanti i premi ricevuti per il suo contributo nel mondo dell’informazione, tra cui un Overseas Press Club Award (Stati Uniti) e un premio Business Journalist of the Year (Regno Unito).

So honored to lead the best newsroom in the world! https://t.co/BoaNp7RWkG — alessandra galloni (@aagalloni) April 13, 2021

La vita privata di Alessandra Galloni

Se della sua storia professionale si conoscono molte informazioni, non può dirsi altrettanto della sua vita privata. Riservatissima, Alessandra Galloni non sembra aver dispensato molte notizie sulle vicende che interessano la sua esistenza da un punto di vista più strettamente personale. Sappiamo soltanto che ha un marito e due figli, ma non c’è molto altro da reperire sul suo conto in merito alla sua vita al di là dei riflettori puntati sulla sua straordinaria e luminosa carriera giornalistica…

Alessandra Galloni in 3 curiosità

– Non solo prima donna, ma anche prima italiana alla guida di Reuters!

– Assente su Facebook e Instagram, ha un account Twitter in cui ha condiviso la sua gioia per la nomina in Reuters.

– Parla 4 lingue ed è entrate nell’agenzia britannica nel 2013…