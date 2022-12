Un duo diventato virale sui social dopo il tormentone del “SÄNDÆLŒÖ”. Ma chi è il regista e creator Alberto Sacco?

Quello del “SÄNDÆLŒÖ” diventa un vero tormentone tra i fans di Alberto Sacco che insieme ad Edoardo Zaggia ha messo in piedi uno show satirico di tutto gusto. Insieme i due content creator hanno lanciato lo show online Rubrichette, che ha coinvolto anche i più famosi influencer. Un format presente su tutti i canali social, ma soprattutto sul canale YouTube diventato un must. Scopriamo tutte le curiosità su Alberto, che insieme al suo compagno intende distruggere gli stereotipi con l’ironia.

Biografia di Alberto Sacco

Classe 1993, Alberto Sacco nasce in Veneto e con le sue doti da regista e sceneggiatore diventa parte integrante di una creazione comica per i social. Fondamentalmente lavora per un’agenzia di comunicazione e si dedica anche a diversi progetti. Poi, insieme al suo compagno di sketch e di vita, Edoardo Zaggia, ha deciso di creare un nuovo progetto tutto loro.

Proprio durante il periodo pandemico i due danno vita a un nuovo format satirico intitolato “Rubrichette”. Questo show, che esordisce soprattutto su YouTube, ironizza su vari argomenti: tra questi si focalizza anche sulla società attuale che si presenta maschilista e omofobica.

Diventa virale un video postato sui social da Edoardo, grazie alla sua frase ormai iconica “Raga ma chi è che ha perso un SÄNDÆLŒÖ?!”. Il tormentone diventa così noto da essere citato anche da grandi influencer come Chiara Ferragni e Fedez.

Vita privata

Alberto vive insieme al suo compagno Edoardo a Milano: un rapporto d’amore oltre che di lavoro. Nel loro progetto satirico, Alberto e Edoardo si impegnano allo stesso modo, fanno tutto 50 e 50. Afferma lui stesso che per creare un video di “Rubrichette” impiegano all’incirca una settimana.

Le suore sono un tema ricorrente negli sketch, in quanto hanno segnato la formazione scolastica di Edoardo.

Curiosità

Confessa che preferisce restare dietro le quinte .

. Edoardo e Alberto sono stati ospiti ai Diversity Media Awards 2022.

Nel 2021 ha partecipato al Festival Mix Milano, il Festival del Cinema LGBTQ+ e Cultura Queer.

I due creator hanno dato vita anche a un podcast , “Katia”.

, “Katia”. Su YouTube potete seguire il suo format “Rubrichette”.

potete seguire il suo format “Rubrichette”. Alberto Sacco è molto seguito sul suo profilo Instagram.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG