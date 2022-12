Il nuovo attico dei Ferragnez è quasi pronto: ecco quanto dovrebbe costare la nuova casa a Chiara Ferragni e Fedez.

Ormai ci siamo: Chiara Ferragni e Fedez stanno per trasferirsi finalmente nella loro nuova casa. L’attico da tempo ‘prenotato’ e desiderato è quasi pronto. Stando a quanto trapela, dovrebbe essere consegnato alla coppia più glamour d’Italia nella prossima primavera. Un investimento molto importante, con tantissimi zeri, per i Ferragnez, che hanno voluto regalarsi un nido d’amore all’altezza delle loro aspettative, realizzando uno dei loro sogni. Ma quanto costa la nuova casa di Chiara e Fedez? Scopriamo insieme il possibile prezzo del nuovo attico di CityLife.

Attico Fedez e Chiara Ferragni: il possibile costo

Dire con preciso quanto verrà a costare questa nuova abitazione ai Ferragnez è impossibile. Non sono stati fatti annunci ufficiali, e le poche informazioni che si hanno possono permettere delle stime. Verosimilmente, però, il prezzo potrebbe essere ricavato facendo qualche calcolo.

Chiara Ferragni e Fedez

La nuova abitazione dei due influencer sarà infatti nel quartiere CityLife, la zona più in di Milano, lì dove ormai vivono tutte le star dello spettacolo e i calciatori delle squadre meneghine. A poca distanza dalla loro attuale casa, un appartamento delle lussuose Residenze di Zaha Hadid, stanno infatti sorgendo le Residenze progettate dall’archistar Liebeskin.

Si tratta ovviamente di abitazioni di lusso, in condomini arricchisti da palestra, servizio di sicurezza, portierato ventiquattr’ore su ventiquattro, piscina interna. Insomma, tutti i comfort che si possono desiderare. Solitamente i prezzi delle case per immobili di questo tipo, in quella zona di Milano, variano tra i 10mila e i 20mila euro al metro quadrato. Il nuovo attico dei Ferragnez, con tanto di terrazza panoramica, dovrebbe estendersi per oltre 300 metri quadrati di superficie. Non sappiamo ovviamente nessun dettaglio per ora riguardante gli optional e i servizi della nuova casa, ma solo basandoci su una stima generica il prezzo totale dovrebbe quindi essere di circa 4,5 milioni di euro.

Dove si trova la nuova casa dei Ferragnez

Come abbiamo già anticipato, l’attico si trova in zona CityLife, non molto distante dal palazzo in cui Chiara e Fedez abitano ora. Quartiere esclusivo di Milano, abitato solamente da grandi imprenditori, vip, personaggi influenti dello spettacolo o di altri settori, vanta alcune delle costruzioni più moderne e all’avanguardia in Italia.

Tra queste, anche le nuove Residenze firmate da Liebeskind, una delle stelle dell’architettura più apprezzate a livello globale. Un palazzo di grande prestigio che fa parte del complesso denominato Liebeskind 2, in piena costruzione. Al momento sappiamo solo questo, ma è certo che Chiara ci terrà aggiornati, come già fatto mesi fa, quando aveva annunciato l’imminente trasloco guidandoci con un post attraverso il cantiere:

