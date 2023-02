Pianista e compositore straordinario, Alberto Bof è uno dei più grandi nomi italiani della musica sulla scena internazionale e ora vi raccontiamo tutto quello che c’è da sapere sulla sua storia!

Chiara Ferragni lo ha voluto con sé per accompagnare il suo monologo di Sanremo 2023 con le note del suo pianoforte, ma sapete chi è esattamente Alberto Bof? Preparatevi, tutto quello che leggerete tra poche righe è davvero sorprendente (e forse nemmeno immaginate cosa si nasconde nella sua biografia)…

Chi è Alberto Bof?

Pianista, compositore e produttore di successo, Alberto Bof ha accompagnato Chiara Ferragni al pianoforte durante l’attesissimo monologo della fashion blogger sul palco del Teatro Ariston in occasione della 73esima edizione Festival della Canzone italiana.

Non un artista qualunque, ma qualcuno che ha davvero toccato vette incredibili di successo nella galassia della musica finendo per imporsi tra i più ricercati e apprezzati talenti di sempre, in Italia e nel resto nel mondo!

Se non sapete chi è, vi diciamo subito che nel suo imponente curriculum artistico e nella sua carriera c’è un posto importante per la creazione di colonne sonore e musiche per film e… conta la firma di ben 5 brani di A Star is Born, film con Bradley Cooper e Lady Gaga (che lui avrebbe persino aiutato in alcuni passaggi al piano!)…

La vita privata di Alberto Bof e dove vive

Per quanto riguarda la vita privata, sappiamo poche cose ma buone per capire un po’ di più del suo percorso personale oltre la carriera di musicista e compositore amato in tutto il mondo. Sappiamo infatti è nato nel 1977 in Liguria, Genova è la sua città d’origine e vive negli Stati Uniti.

Avrebbe scelto come sua culla d’adozione Los Angeles, ma per via dei suoi impegni artistici viaggia spesso tra America ed Europa.

Altre 6 cose da sapere su Alberto Bof

– È un vero “enfant prodige” della musica, pianista classico con alle spalle anni di intensa formazione e un talento straordinario speso anche nella realizzazione di strepitose colonne sonore e nel settore della produzione musicale, ha iniziato a studiare musica classica e solfeggio a 4 anni e ha suonato il suo primo concerto per pianoforte a 8 (Chopin Prelude in E min)!

– Tra le sue collaborazioni spiccano quelle con Tom Sizemore in Calico Skies, City of Lies diretto da Brad Furman e con Johnny Depp e Forest Whitaker.

– Ha suonato nel celebre pezzo cult Shallow di A Star is Born (ed è apparso anche nel film con le sue mani al piano al posto di Lady Gaga!)…

– Non tutti sanno che ha composto la speciale Ninna nanna per la figlia di Chiara Ferragni e Fedez, Vittoria!

– Ha anche composto la colonna sonora di Chiara Ferragni – Unposted, documentario sulla storia della celebre fashion blogger!

– Su Instagram condivide frequenti aggiornamenti sulla sua carriera.

