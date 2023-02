Scopriamo cosa c’è da sapere su Michela Morellato, dalla carriera alla vita privata: tutte le curiosità e i retroscena.

Michela Morellato è un’autrice che in passato è balzata agli onori delle cronache per una serie di fatti di cronaca che l’hanno vista protagonista, a partire da una denuncia da lei sporta contro l’ex marito di Maria Teresa Ruta (Amedeo Goria). Scopriamo cosa c’è da sapere su di lei e sulla sua storia.

Chi è Michela Morellato: la carriera

Nata ad Arzignano (nella provincia di Vicenza in Veneto) il 3 luglio 1986 (sotto il segno zodiacale del Cancro), Michela Morellato si è fatta conoscere come influencer e personaggio social. Ha pubblicato il libro Un talento per i guai ed è cofondatrice di Never Alone Advocacy (fondazione che si occupa di combattere gli abusi di potere che avvengono nel mondo militare americano). Lavora anche come autrice, interprete, commentatrice televisiva e personalità radiofonica. Ha frequentato il liceo artistico a Vicenza, ma non sono note ulteriori informazioni sulla sua carriera o sul suo percorso di studi.

Michela Morellato: la vita privata

Michela Morellato è sposata con Adam Blosfield ed è madre di due figli (Ethan Santo, avuto insieme a suo marito, e Sveva Sienna, la primogenita avuta durante una sua precedente relazione).

Nel 2023 è balzata agli onori delle cronache per un drammatico episodio accaduto al suo cane, che avrebbe perso un occhio durante la toelettatura. “Non era la prima volta che portavo Tank da quel toelettatore, ma ogni volta tremava di paura e non voleva entrare dalla porta. Ecco, il non aver ascoltato questo suo disagio, adesso mi sta creando parecchi sensi di colpa”, ha dichiarato via social Michela, e ancora: “Una volta arrivata al negozio mi sono subito accorta che l’occhio di Tank era fuori dall’orbita. Ero sotto shock, ma con lucidità ho preso il cane e l’ho subito portato in una clinica veterinaria. Il veterinario ha operato il cane ma non è riuscito a salvargli l’occhio.” La conduttrice radiofonica ha fatto sapere di aver sporto denuncia contro il toelettatore del cane.

Michela Morellato ha denunciato Amedeo Goria per delle presunte molestie subite agli inizi della sua carriera ed è balzata agli onori delle cronache per aver denunciato anche il generale americano Harrington in forza all’Us Army Africa, e capo di suo marito. A seguito dell’accaduto Michela Morellato ha chiesto al governo americano un risarcimento pari a 5 milioni di dollari pe aver volato la sua privacy.

Di suo marito Adam è noto solo che sia un sergente dell’esercito americano (ma non si hanno ulteriori informazioni sul suo conto). La coppia abita negli Stati Uniti (non è dato sapere esattamente dove).

Michela Morellato: le curiosità

– Sa palare inglese, francese e spagnolo.

– Prima di trovare la sua strada come autrice ha lavorato come gelataia, come ballerina e infine come ragazza immagine.

– Ha due fratelli a cui è molto legata.

– Su Instagram ama raccontare dettagli e retroscena legati alla sua carriera e alla sua quotidianità.

– Ha un cane di nome Tank Sparrow.

Riproduzione riservata © 2023 - DG