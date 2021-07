Anche in quest’estate 2021 diciamo mille volte sì alla freschezza degli abiti chemisier

L’abito chemisier ci ha fatto elegantemente compagnia già in primavera, in modelli oversize o in veri e propri abitini abbinati a gilet, maglioncini o cardigan. Adesso invece possiamo portarli nella loro versione più estiva, tra fantasie fiorate o a righe, da portare leggermente sbottonati, dai modelli romantici a quelli più chic, senza dimenticare quelli più casual o sportivi.

E con grande sorpresa e non poca felicità per quanto sono comodi, scopriamo che i modelli più lunghi si rivelano anche come una piacevole alternativa alla classica mise d’ufficio pantalone e canotta: un outfit perfetto a prova di caldo, ma senza perdere l’appeal formale e il bon ton che ci richiede un contesto lavorativo.

Chemisier, l’abito da ufficio perfetto per l’estate: i modelli 2021

Se c’è un outfit da scegliere che ci mette sempre in crisi quando il caldo si fa sempre più hot è la scelta di un abbigliamento che ci faccia sentire comode, pratiche, ordinate, ma anche trendy in ufficio. Il dramma è che dovremo lottare con la temperatura della città e quella degli uffici, dove il rischio è che per quanto piacevole il condizionatore possa anche rinfrescarci un po’ troppo.

– Ed ecco che l’abito camicia o chemisier si rivela essere il complice perfetto: dal tessuto fresco, a mezza manica, i modelli lunghi avvitati e con cintura, non hanno nulla da invidiare ad un abito elegante. A fiori o anche a righe, come quello proposto da Zara in lino, che in alternativa alla cintura propone un’allacciatura da stringere dietro o sul davanti. Con un paio di sneakers bianche, stivaletti o slingback, avremo realizzato un perfetto casual outfit in the office.

– Colore dominante di questa stagione, anche una chemisier bianca per la sua versatilità potrà tornarci utile, in vista di incontri ed occasioni di lavoro più formali, o per chi semplicemente preferisce qualcosa di sofisticato puntando su nuance basic e su un modello più corto come quello proposto da Mango. Una borsetta colorata o neutra, un paio di décolléte nere, e sarete ancora più glamour.

L’abito camicia, romantico o sporty: i modelli mini e come abbinarli

Ma l’abito chemisier non è da relegare a mise unicamente d’ufficio: i modelli in versione mini dress sono dei perfetti abiti da cocktail e se particolarmente eleganti anche da cerimonia.

– Ad avere un debole per questi modelli così versatili è Liu Jo, che lo propone fiorato in chiffon: abbinando due modelli di scarpe completamente differenti, possiamo trasformare la nostra mini chemisier in una mise elegante, con un paio di sandali gioiello alti, oppure con un paio di sneakers eleganti in un look sporty chic. Non lo trovate un abito chemisier pret a porter estremamente romantico?

– E visto che quest’estate spopolano i tessuti ad effetto lingerie, anche gli abiti chemisier diventano più sexy nella loro versione in satin, da stringere in vita. Da indossare semplicemente in versione nude per occasioni speciali, con un paio di shorts aderenti per smorzare la sensualità del tessuto e trasformarlo in un abitino da sera casual da abbinare ad un paio di sandali gioiello bassi o ad eleganti mules intecciate.