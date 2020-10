Rivoluzione per quanto riguarda l’assegnazione dei diritti televisivi della Champions League 2021/2022: vince l’offerta di Amazon Prime Video.

Se volete seguire la vostra squadra del cuore nella Champions League 2021/2022, o più semplicemente siete appassionati di calcio, per vedere le partite del più importante torneo internazionale d’Europa sarà necessario abbonarsi ad Amazon Prime Video. Secondo quanto riportato da La Repubblica, la celebre piattaforma streaming si è aggiudicato il diritto di distribuzione delle partite. Ricordiamo che proprio Amazon Prime Video si è già aggiudicato i diritti per la trasmissione delle partite di Champions League in Germania, ora farà lo stesso anche in Italia.

Diritti TV della Champions League 2021/2022 su Amazon Prime Video

Il bando per i diritti televisivi della Champions League 2021/2022 è composto da vari pacchetti, c’è quello per le partite del martedì, quello per le gare del mercoledì. Ma anche un pacchetto per tutte le partite. E poi c’ la finale, che rappresenta un’eccezione.

L’ingresso di Amazon Prime Video nella corsa ai diritti televisivi in Italia, se confermato, è un evento storico per il nostro calcio. Una notizia importante, così come lo è quella che la Rai non ha presentato alcuna offerta, rinunciando alla partecipazione al bando. Al bando hanno invece partecipato Sky, Dazn e Mediaset.

Diritti TV della Champions League 2021/2022: la Rai rinuncia

Proprio la notizia che la Rai non avrebbe partecipato al bando ha portato immediatamente ha una reazione dell’esecutivo dell’Usigrai e del comitato di redazione di Rai Sport.

“Se confermata, la notizia che la Rai non avrebbe presentato alcuna offerta per la Champions sarebbe gravissima. Una scelta inspiegabile e inaccettabile. Gli eventi sportivi sono sempre il picco degli ascolti televisivi. Questo non vuol dire spendere cifre astronomiche, ma non provarci neanche è un comportamento miope e autolesionista che non coglie la differenza tra investimenti e costi” hanno immediatamente scritto in un comunicato.