Durante il lockdown dovuto al Covid-19 è stata girata la serie TV Social Distance: ogni attori ha recitato da casa. Ecco data di uscita, trama e cast

Durante il periodo del lockdown dovuta alla pandemia di Coronavirus, in molti hanno dovuto lavorare dalla propria casa. Lo hanno fatto anche gli attori e le attrici che hanno recitato il Social Distance. Cos’è? E’ una serie TV originale Netflix, Nata da un’idea di Hilary Weisman Graham e di Jenji Kohan (ideatrice anche di Orange Is The New Black). Dalla trama al cast, vediamo ora tutto quello che c’è da sapere su questa serie TV.

Social Distance: data di uscita e trama della serie TV

Social Distance è composta da otto diversi episodi che Netflix ha rilasciato sulla propria piattaforma streaming giovedì 15 ottobre. E’ una serie antologica in cui ogni puntata racconta una storia a sé. E difficilmente, visto il tema, sarebbe potuto essere diversa.

FONTE FOTO: facebook.com/netflixitalia

Il tema della serie Tv è ovviamente il lockdown, che viene raccontato dagli stessi attori protagonisti che hanno raccontato in prima persona la propria esperienza nelle proprie case, ma anche quelle di altre persone tramite video e supporti tecnologici vari.

Social Distance: il cast della serie TV

Chi sono gli attori e le attrici protagonisti di Social Distance? Tra questi troviamo Danielle Brooks, la Taystee di Orange Is The New Black, ma anche Mike Colter, il protagonista principale della serie Tv Marvel, Luke Cage, andata in onda proprio su Netflix prima della sua cancellazione avvenuta un po’ a sorpresa.

Nel cast di Social Distance troviamo poi anche numerosi altri attori e attrici già noti agli appassionati di serie TV, come Guillermo Diaz di Scandal, Oscar Nunez di The Office, Peter Scanavino di Law & Order, Max Jenkins di Dead To Me, Dylan Baker di The Good Wife.

Fonte foto: facebook.com/netflixitalia