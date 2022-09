Hanno fatto discutere le foto di Chi ad Alessandro Cecchi Paone e il suo compagno: Alfonso Signorini ha risposto duramente ad una lettrice.

Qualche tempo fa, il settimanale Chi aveva pubblicato delle foto di Alessandro Cecchi Paone in vacanza con il suo giovane compagno. Scatti “rubati” mentre i due si stavano scambiando delle dolce effusioni tra abbracci e baci. Proprio quelle immagini hanno destato grande polemica portando una lettrice del noto media diretto da Alfonso Signorini a mandare una lettera in redazione. Lettera, alla quale lo stesso direttore ha voluto rispondere in modo molto duro.

Cecchi Paone e le foto col compagno: le reazioni

ALESSANDRO CECCHI PAONE

Come riportato da Fanpage, una lettrice di Chi ha voluto commentare le foto in questione con parole davvero dure: “Egregio direttore, mi spiace informarla che non comprerò più il suo settimanale, che pure prima mi piaceva, e come me tante altre persone. Il servizio su Alessandro Cecchi Paone ha superato ogni limite del buon gusto e, se è vero che ognuno può avere i suoi gusti sessuali, non mi pare il caso di sbandierarli in questo modo! Distinti saluti, M. Z. (la lettera era firmata, ndr)”.

Dichiarazioni alle quali lo stesso Alfonso Signorini ha voluto rispondere pubblicamente: “Cara Marina, mi spiace aver urtato così fortemente la sua sensibilità. In tutta franchezza le immagini del servizio su Alessandro Cecchi Paone non mi sembrano, come lei adombra, di cattivo gusto. Raccontano semplicemente l’entusiasmo di una passione e di un sentimento che lega due uomini. Se fosse questo per lei il vero problema sarei ben contento di aver perso una lettrice. Saluti!”.

Insomma una dura replica che indubbiamente farà discutere, così come la polemica generata dalla signora. Staremo a vedere se ci saranno ulteriori sviluppi…

Di seguito le foto in questione condivise in un post su Twitter da un utente:

Quanto sono belli insieme.

Cecchi Paone ha ancora un grosso fascino che fa presa su i ragazzi giovani e freschi.

Li adoro 😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍

Un amore così innocente 😍😍😍😍😍#CECCHIPAONE pic.twitter.com/jY8Fn5yoJa — Lucas Prezioso (@lucasprezioso) September 1, 2022

