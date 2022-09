Un momento di forte emotività per Tommaso Zorzi presente a Venezia 79: ecco cosa è successo e perché non ha trattenuto le lacrime.

Grandi attori, stelle, influencer e personaggi dello spettacolo a Venezia 79. Presente anche Tommaso Zorzi che in queste ore ha raccontato la sua esperienza alla Mostra del Cinema con diverse storie sui social e alcuni post. A destare curiosità, anche un momento di forte emotività che lo ha visto scoppiare in lacrime per un motivo speciale…

Tommaso Zorzi in lacrime a Venezia 79: il motivo

Come anticipato, Tommaso Zorzi era presente a Venezia 79. Vestito in modo molto elegante con indosso lo smoking classico e il papillon, il giovane ragazzo ha raccontato ai suoi seguaci social un momento di grande emotività vissuto a Venezia.

Il 27enne, infatti, è scoppiato letteralmente in lacrime alla Mostra del Cinema dopo aver visto in anteprima il film ‘Il signore delle formiche’, diretto da Gianni Amelio, in concorso al festival.

A spiegare meglio il tutto è stato lo stesso Zorzi nelle sue stories: “Film meraviglioso, bravi! Ho veramente avuto la sensazione di aver assistito a qualcosa di bello e raro. Sta per uscire nelle sale e vi consiglio di andare a vederlo”.

“Non volevo che fosse l’abito il protagonista della mia Venezia, ma l’opera commovente che ho avuto l’onore di vedere. Oggi ho metabolizzato appieno ‘Il signore delle formiche’ e vi consiglio vivamente di andare al cinema”, ha sottolineato il ragazzo nel suo post successivo in cui ha fatto vedere anche il look adottato per l’occasione.

Di seguito alcune foto dell’esperienza del ragazzo a Venezia 79 da lui pubblicate in un post su Instagram:

