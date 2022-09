Ancora problemi di salute per Justin Bieber che sui social annuncia di dover interrompere il suo Justice World tour.

Non ci sono belle notizie per Justin Bieber e per i suoi fan che speravano di poterlo ammirare ancora al Justice World Tour. Infatti, in queste ore, il cantante ha comunicato la necessità di dover interrompere tutto a causa di nuovi problemi di salute.

L’artista, come noto, da mesi sta combattendo contro la sindrome di Ramsay Hunt, ed evidentemente questa malattia non gli sta dando tregua.

Justin Bieber, nuovi problemi di salute e tour sospeso

Il cantante ha fatto sapere a tutti i suoi seguaci di doversi fermare e nel comunicato pubblicato con un post sui social ha spiegato cosa stia succedendo.

Justin Bieber lo ha fatto partendo dal principio e ripercorrendo le sue difficoltà di salute: “All’inizio di quest’anno ho reso pubblica la mia battaglia contro la sindrome di Ramsay-Hunt, la mia faccia era parzialmente paralizzata. A causa di questa malattia non sono stato in grado di completare la tappa nordamericana del Justice Tour. Dopo essermi consultato con i miei medici, la mia famiglia e tutta la squadra sono andato in Europa nel tentativo di continuare il tour. Mi sono esibito in sei spettacoli dal vivo, ma mi è costato molto”.

Una fatica che l’artista ha pagato a caro presso evidentemente: “Lo scorso fine settimana, mi sono esibito al Rock in Rio e ho dato tutto quello che avevo alla gente in Brasile. Dopo essere sceso dal palco, la stanchezza mi ha sopraffatto e ho capito che dovevo dare priorità alla mia salute in questo momento. Quindi mi prenderò una pausa dal tour. Starò bene, ma ho bisogno di tempo per riposarmi e migliorare”.

Nel comunicato/post, Bieber ha anche ringraziato i fan per tutto il sostegno che gli hanno dimostrato in questo momento davvero terribile per lui: “Sono stato così orgoglioso di portate questo spettacolo e il nostro messaggio di giustizia al mondo. Grazie per le vostre preghiere”.

