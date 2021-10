Il programma pomeridiano su Rai 1 accoglie in collegamento la mamma di Polina Kochelenko che svela il suo punto di vista sulla vicenda.

In collegamento a La Vita in Diretta c’è la mamma di Polina Kochelenko, ragazza di 29 anni trovata morta annegata a Valeggio, in provincia di Pavia. La donna, che apre visibilmente provata e triste, racconta alcune sue impressioni circa la tragica vicenda che ha colpito sua figlia.

La donna ammette che ha bisogno di capire cosa sia davvero successo: “Mi dicono che è annegata. E’ importante scoprire il prima, non la fase secondaria“. Si dice che la ragazza sia andata in acqua per salvare i suoi cani. La donna poi ammette che non sa granché circa la vita privata di sua figlia: “I figli non parlano di intimità con i genitori, credo che le risposte siano sul telefono, che non è stato ancora analizzato“.

La mamma, inoltre, parla di un possibile movente dell’assassino, che riguarda i cuccioli: “Ogni cucciolo poteva costare anche 5.000 euro da cucciolo, da adulto anche 10.000. Questo potrebbe essere uno dei moventi” ha dichiarato. Per poi continuare a battere sull’argomento cellulare, che potrebbe ben rivelare il giro di amicizie della figlia, molto riservata in merito alla sua vita privata.