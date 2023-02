Dall’analisi degli immobili in vendita si è compresa qual è la situazione della classe energetica nelle principali città italiane.

Il portale di annunci immobiliari Casa.it ha effettuato un’analisi sull’offerta degli immobili italiani tenendo conto della loro classe energetica. Questo studio ha preso in considerazione trilocali dagli 80 mq ai 100 mq presenti tra gli annunci di gennaio 2023. Gli immobili considerati nello studio sono dunque quelli in vendita in alcune città italiane e di conseguenza consentono di ottenere un quando dove emerge la situazione delle case green in Italia.

Classe energetica degli immobili in Italia: la situazione

Bologna

Dall’analisi del portale Casa.it si comprende che circa il 75% delle abitazioni in vendita appartiene alle classi energetiche meno efficienti. Sono quindi numerose le case che hanno una classe energetica tra la G e la E. Nel dettaglio, la classe G copre il 55% di tutte le offerte di immobili in Italia mentre la classe A è solo il 12%.

Bologna è la città con più case green

La città che risulta più virtuosa è Bologna dove la percentuale degli immobili che appartengono alla classe G è del 27%. I trilocali che invece sono di classe A è ben più alto della media nazionale e arriva infatti al 28%.

Anche la situazione a Torino è piuttosto buona, infatti i trilocale di classe G sono il 28%. Purtroppo però qui il 65% degli appartamenti è di classe meno efficiente e solo il 7% è di classe A.

A Firenze c’è il 71% dei trilocali che appartengono alle classi meno efficienti (il 54% è di classe G). Bisogna però dire che qui ben il 19% delle case risulta essere di classe A e dunque anche il capoluogo toscano risulta essere attento a questo aspetto.

Peggiore risulta essere la situazione a Milano dove il 75% dei trilocali è di classe meno efficiente. Il 45% delle offerte immobiliari sono di classe G e solo l’11% è invece di classe A.

Le città meno green d’Italia

Ben lontana dagli standard green è Roma: qui i trilocali nelle classi meno efficienti rappresentano l’84% di cui il 72% è di classe G. Le case di classe A sono il 12%.

Fanalini di coda di questa classifica sono Palermo e Genova: nella prima le classi energetiche meno efficienti sono il 96% e nella seconda sono il 95%. Anche le case di classe A sono pochissime: a Palermo solo il 2% e a Genova addirittura solo l’1%.

