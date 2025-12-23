Carta di giornale, non buttarla via: usala così e risparmierai

Da semplice materiale di scarto a utile risorsa: la carta di giornale fa risparmiare se usata in un certo modo.

La carta di giornale, da sempre simbolo di informazione, se utilizzata nel modo giusto, può diventare una risorsa molto utile, al di là del valore informativo che ha già di base. Ciò è possibile, in quanto tale prodotto può essere sfruttato, ulteriormente, per risparmiare, rispettando, al contempo, l’ambiente in ottica di sostenibilità. Scopriamo, dunque, come riutilizzarla correttamente.

Carta di giornale, se la usi così risparmi: non gettarla

La carta dei quotidiani, prodotta principalmente da fibre vegetali, è un materiale economico, biodegradabile e facilmente riutilizzabile.

Vista la natura igroscopica di cui è caratterizzata, può essere utile per assorbire umidità e odori. Ogni foglio riciclato contribuisce a diminuire il consumo di risorse naturali e l’impatto della produzione industriale.

Informazione in rete e su carta

Recuperare e riutilizzare la carta, infatti, significa ridurre gli sprechi e promuovere uno stile di vita più consapevole, tenendo in considerazione i cambiamenti climatici e il bisogno che, negli ultimi anni, si è sviluppato in tema di sostenibilità.

Dalla pulizia al riciclo creativo: mille utilizzi possibili

La carta di giornale può essere, ad esempio, utilizzata per la pulizia dei vetri: usata con una soluzione di acqua e aceto, fa ottenere superfici brillanti senza lasciare aloni: in questo modo, si può usarla al posto dei panni sintetici e dei detergenti chimici.

Inoltre, è utile per proteggere le superfici durante piccoli lavori domestici e per assorbire l’umidità nei cassetti e nei frigoriferi.

Nei mesi freddi, i fogli di giornale arrotolati possono essere impiegati, inoltre, in qualità di combustibile naturale per accendere il fuoco in camini e stufe, senza usare, dunque, prodotti industriali. Durante i traslochi, invece, sono utili per avvolgere oggetti fragili.

Con un po’ di colla e fantasia, infine, i fogli di giornale possono anche diventare oggetti d’arredo, confezioni regalo e creazioni in cartapesta.