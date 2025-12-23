Coming Home di Marco Mengoni, il significato: “A scene from another life”

Qual è il significato di Coming Home di Marco Mengoni? E’ la prima canzone natalizia dell’artista di Ronciglione.

A distanza di sedici anni dal suo debutto, Marco Mengoni lancia la sua prima canzone di Natale. Si intitola Coming Home, è completamente in lingua inglese e ha un significato profondo che si coglie fin dalle primissime strofe.

Coming Home di Marco Mengoni: il significato della canzone

Coming Home è la prima canzone natalizia di Marco Mengoni. Uscita in occasione delle festività natalizie 2025, è una ballad in lingua inglese, che ha visto l’artista collaborare con il cantautore americano Matt Simons. Con un’impronta sonora soul tipica degli anni Settanta, ha un significato che a Natale più che negli altri periodi dell’anno arriva dritto al cuore: l’importanza di avere una “casa” a cui fare ritorno.

“All the faces, all the memories

All the places, what it meant to me

Holding on to what I used to be.

(Tutti i volti, tutti i ricordi

Ogni luogo, e ciò che per me significava

Aggrappandomi a ciò che ero un tempo)“.

Per quanti vivono fuori dalla terra natia, tornare a casa a Natale è fondamentale. Non è soltanto per la festa in sé, ma proprio per la concezione del nido, di quel luogo che accoglie e ripara, di quegli abbracci che fanno capire che tutte le difficoltà possono essere superate.

“I remember when I felt alive

Far away from all the prying eyes

Right back where it all used to be mine.

(Ricordo quando mi sentivo vivo

Lontano dagli occhi curiosi del mondo

Di nuovo, dove tutto era una volta mio)“.

Tornare a casa significa anche riappropriarsi di se stessi, dei propri bisogni, dei sogni che spesso vengono appannati se non del tutto accantonati dalla frenesia quotidiana. Una cosa, però, è certa: “There’s no place i’d rather stay, right here, on Christmas Day (Non c’è posto in cui vorrei stare di più, proprio qui, nel giorno di Natale)“.

Ecco il video di Coming Home di Marco Mengoni:

Coming Home di Marco Mengoni: il testo della canzone

Snowing out over

where I used to walk with you

I see your beautiful smile going out…

(Nevica fuori

Lì dove un tempo camminavo con te

Vedo ancora il tuo sorriso splendere…)

