Carta della Cultura 2025: il bonus da 100 euro per acquistare libri

Dal 1° ottobre famiglie con ISEE basso potranno richiedere la Carta della Cultura: 100 euro per acquistare libri cartacei o digitali.

Dal 1° ottobre prende il via un’iniziativa pensata per sostenere la lettura e ridurre il divario culturale tra le famiglie italiane: la Carta della Cultura, un contributo economico che assegna 100 euro da spendere in libri. Non si tratta soltanto di un incentivo economico, ma di un progetto che vuole avvicinare i cittadini, soprattutto quelli con minori possibilità, al mondo della lettura e della conoscenza.

Carta della Cultura 2025, sostegno per le famiglie a basso reddito: come funziona

Il bonus libri è stato ideato dal Ministero della Cultura e realizzato con il supporto del Centro per il Libro e la Lettura, in collaborazione con PagoPA, CONSAP e SOGEI. La misura si rivolge ai nuclei familiari con un reddito ISEE inferiore a 15.000 euro, che potranno ricevere un’unica carta digitale per ogni anno di riferimento.

libri fogli aperti

La carta, del valore di 100 euro, potrà essere utilizzata esclusivamente per acquistare libri, sia cartacei che digitali, purché dotati di codice ISBN.

Le domande potranno essere inoltrate a partire dal 1° ottobre e resteranno aperte per un periodo di 30 giorni. Per individuare i beneficiari si seguiranno due criteri: il reddito dichiarato nell’ISEE, con priorità a chi ha redditi più bassi, nonché l0ordine cronologico di presentazione della domanda. Proprio per questo, è consigliato non attendere l’ultimo momento per fare richiesta.

Come ottenere la Carta e dove utilizzarla

Il contributo sarà erogato in formato digitale, direttamente all’interno dell’App IO nella sezione Portafoglio. L’accesso all’applicazione richiede l’utilizzo dello SPID o della Carta d’Identità Elettronica (CIE), strumenti ormai fondamentali per l’interazione con i servizi pubblici digitali.

Una volta completata la procedura di richiesta, l’esito sarà comunicato attraverso la stessa app. In caso positivo, la carta potrà essere spesa entro 12 mesi presso librerie e punti vendita convenzionati, il cui elenco sarà disponibile sulla piattaforma dedicata.