Domande aperte per il nuovo bonus, che prevede un contributo fino a 300 euro per sostenere le famiglie: di cosa si tratta.

Partono le domande per un nuovo bonus, pensato specificamente per le famiglie che hanno figli. Nel dettaglio, ci riferiamo al Bonus Sport 2025, misura varata dal Dipartimento per lo Sport per sostenere economicamente le famiglie con figli tra i 6 e i 14 anni. Il contributo, del valore massimo di 300 euro per ciascun minore, sarà erogato fino ad esaurimento delle risorse disponibili, pari complessivamente a 30 milioni di euro. L’obiettivo è garantire a tutti i ragazzi la possibilità di praticare attività sportive e/o ricreative in orario extrascolastico, in modo da incoraggiare uno stile di vita sano e inclusivo.

Bonus Sport 2025, in che consiste e a chi è rivolto

La domanda deve essere presentata esclusivamente online sul portale dedicato avvisibandi.sport.governo.it, utilizzando le credenziali SPID e/o CIE.

Il requisito economico richiesto è un ISEE minorenni non superiore a 15.000 euro, in corso di validità. Questa tipologia di ISEE coincide con quello ordinario nei casi di genitori conviventi o coniugati, ma prevede calcoli differenti quando i genitori non vivono insieme o non sono sposati.

Per completare la procedura, il richiedente deve compilare il modulo disponibile sul sito del Dipartimento per lo Sport e allegare una copia del proprio documento d’identità. L’invio della domanda, tuttavia, non comporta automaticamente l’assegnazione del contributo, che sarà attribuito solo dopo i controlli di rito.

Il genitore dovrà – inoltre – indicare il codice del corso sportivo scelto tra quelli presenti negli elenchi ufficiali: particolare attenzione è necessaria in questa fase, perché non sarà possibile modificare l’istanza in un secondo momento e la cancellazione comporterebbe la perdita della priorità acquisita.

Importo, tempi e verifiche sullo svolgimento

Il Bonus Sport 2025 prevede un sostegno massimo di 300 euro per ciascun minore, destinabile a un’unica attività che dovrà comprendere almeno due appuntamenti settimanali. L’inizio dei corsi è da stabilire entro e non oltre il 15 dicembre 2025: gli stessi dovranno concludersi entro il 30 giugno 2026.

Il contributo non sarà versato direttamente alle famiglie, bensì all’ente che gestisce l’iniziativa, con una ripartizione in tre fasi: il 30% all’avvio, il 40% a metà percorso e il saldo finale del 30% alla conclusione.

Per mantenere il diritto all’intero importo, la frequenza deve essere regolare: se le assenze superano il 30%, scatterà l’obbligo di restituire quanto già percepito.

Le domande saranno esaminate in ordine cronologico e inserite in una graduatoria fino a esaurimento dei fondi. Sono previsti anche controlli a campione, compresi sopralluoghi nelle strutture, per garantire la correttezza nell’utilizzo del beneficio.