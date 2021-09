Carlotta Maggiorana condivide con i suoi fan una foto con il pancione sul suo profilo Instagram. L’ex Miss Italia aveva confermato la gravidanza un mesetto fa.

Era l’inizio di agosto quando Carlotta Maggiorana decise di ufficializzare la propria gravidanza pubblicando una storia su Instagram in cui comparve una carrozzina, incorniciata in un cuore, e la didascalia Waiting for you. Ora, a distanza di un mese circa, ecco la prima foto con il pancione: l’ex Miss Italia è sdraiata su una spiaggia, la schiena appoggiata al profilo frastagliato di uno scoglio, il mare grigio azzurro sullo sfondo.

Insomma, la 29enne marchigiana è sempre più pronta a diventare mamma insieme al marito Emiliano Pierantoni.

Nella didascalia del post si legge tutta la tenerezza di una neo mamma: “Eri un desiderio dentro al cuore… Ora sei realtà”, scrive la Maggiorana. “La più bella che potessi immaginare.”