Luce, vetrate e stile essenziale sono alcuni degli ingredienti del nido di Carlo Cracco e Rosa Fanti. Marito e moglie hanno una casa da sogno, con vista mozzafiato sulla città di Milano…

Siamo abituati a trovarlo sempre in tv, tra cucina e nuovi talenti, volto fisso nel salotto di milioni di italiani e vera e propria istituzione dietro i fornelli, ma avete mai visto dove abita? Stiamo parlando del famoso chef Carlo Cracco, e della splendida casa milanese in cui vive con la moglie e i figli, Pietro e Cesare. È un luogo magico dove il tempo sembra fermarsi, tra le carezze del sole e il candore della luna, dove stile e fascino si incontrano con semplicità, formando un perfetto equilibrio tra buon gusto e originalità.

Dove abita Carlo Cracco: la casa con Rosa Fanti a Milano

Se vi siete chiesti dove abitano Carlo Cracco e la sua amata Rosa, insieme ai figli Pietro e Cesare, è giunto il tempo di trovare la risposta. Lo chef più famoso della tv vive a Milano con la sua famiglia, in una splendida casa dove dominano il bianco dell’arredamento e il verde di un meraviglioso giardino.

È proprio la moglie Rosa Fanti ad aver condiviso diverse immagini del loro nido d’amore sui social, scatti che non sono passati inosservati al popolo di Instagram.

Casa Cracco: a tavola con vista sul giardino

Non manca un angolo di verde che accarezza lo sguardo e arriva dentro casa, grazie alle ampie vetrate che incorniciano una magnifica tavola con vista sul giardino…

Qui la coppia accoglie parenti e amici per pranzi e cene in compagnia, come testimonia la bellissima immagine condivisa dalla moglie dello chef sui social.

Carlo Cracco: nella casa a Milano la magia del Natale

Natale è pura magia a casa Cracco, come mostrano le suggestive immagini pubblicate da Rosa Fanti sui social. Nella prima, i figli della coppia giocano all’esterno tra le renne luminose, sullo sfondo la notte di Milano…

Una seconda immagine mostra l’interno dell’abitazione dei Cracco con il bellissimo albero di Natale circondato da tanti regali… Raffinato e particolare il divano sui toni del bianco e del turchese, morbida presenza nella bellissima zona giorno della casa.

Fonte foto: https://www.instagram.com/rosafanti/?hl=it

A terra un elegante e delicato parquet, accarezzato dalla luce naturale che inonda le stanze grazie alle ampie vetrate. Come è evidente, il colore preferito dalla coppia per l’arredamento è il bianco, anche se non mancano incursioni di diverse tonalità. Nella zona living, un ampio spazio per i figli, attrezzato con tanti giochi…

La cucina di Carlo Cracco

A differenza da come si potrebbe immaginare, la cucina di casa Cracco è piuttosto semplice e con pochi fronzoli. Nel video che segue, condiviso da Rosa Fanti, lo chef è alle prese con una pastasciutta “home made” per il pranzo in famiglia…

La camera da letto di Carlo Cracco e Rosa Fanti

Originalissima la camera da letto di Carlo Cracco e consorte. Rosa Fanti si mostra sui social nel loro splendido letto matrimoniale, circondata da una carta da parati da sogno che richiama la natura…