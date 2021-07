Carla Bellucci, influencer e modella inglese, partorisce in diretta streaming, ricevendo un lauto compenso: ecco quanto ha intascato.

Carla Bellucci, modella e influencer inglese, ha deciso di partorire in live streaming, in cambio di una cospicua ricompensa, sulla piattaforma OnlyFans. La donna, che vive nel Regno Unito, è incinta di cinque mesi del suo quarto figlio. La 39enne afferma di aver deciso di fare la bizzarra offerta dopo aver ricevuto una richiesta da uno dei suoi fan sulla piattaforma riservata agli abbonati. “Mi sono stati offerti 12.000 da uno dei miei OnlyFan per trasmettere in streaming la mia nascita“, ha detto alla rivista britannica The Daily Star.

Influencer trasmette il parto in live streaming

“Darò ai fan la possibilità di trasmettere in streaming la nascita di mio figlio per £ 12.000 sterline” [12 mila euro, ndr]. Queste le parole di Carla Bellucci, modella inglese e influencer di successo, che non ha annunciato il parto in live streaming per gli abbonati della piattaforma OnlyFans. Ha rivelato la sua decisione al programma televisivo di Canale 4, One Born Every Minute, che documenta le esperienze delle donne che partoriscono nel Regno Unito. “Sono nervosa per il live streaming del mio parto, ma – alla fine della giornata – sono un sacco di soldi da intascare“. Ecco una foto della modella e influencer:

Come si legge dalla didascalia, Carla annuncia, con la foto, l’imminente parto: “The best is yet to come“, ossia “Il meglio deve ancora venire“, riferendosi alla nascita del suo quarto figlio.

Chi è Carla Bellucci?

La Bellucci, ex modella, ha circa 117.000 follower su Instagram e ha postato più di 400 volte su OnlyFans. Il suo profilo afferma che è compreso nel 6,6% di tutti i creatori di contenuti OnlyFans, quindi ha una percentuale molto alta di preferenze e adesioni: molti utenti, dunque, la seguono e sono interessati alla sua vita privata e quotidiana.

Qualche tempo fa, inoltre, ha fatto parlare di sé, dopo aver affermato di aver finto di avere la depressione per ottenere 12.700 mila sterline dal Servizio sanitario nazionale, per poi usarli per un intervento di rinoplastica. Ha anche rivelato che non avrebbe dato nulla ai suoi figli per Natale, l’anno scorso, perché voleva che “guadagnassero soldi da soli” diventando “star dei social media“. È stata ulteriormente criticata per aver espresso il desiderio di far usare, alla figlia 14enne, il botox per qualche ritocco.