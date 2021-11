Can Yaman ha festeggiato il suo compleanno all’insegna della beneficenza: la raccolta fondi è indirizzata a dare attrezzature moderne per curare i bambini.

Can Yaman spegne 32 candeline e festeggia in un modo molto nobile e altruista. Per il suo compleanno infatti, l’attore turco ha fatto visita ai bambini ricoverati nel Policlinico Umberto I di Roma a cui ha organizzato una raccolta fondi. L’iniziativa della sua associazione Can Yaman for Children si occuperà di reperire attrezzatura all’avanguardia per la cura dei bambini.

Can Yaman festeggia il suo compleanno con i bambini ricoverati al Policlinico di Roma

Bellissimo e toccante il gesto di Can Yaman che per i suoi 32 anni, non ha voluto festeggiamenti sfarzosi con feste eccessive ma si è recato al reparto di Neonatologia del Policlinico Umberto I di Roma. Le dichiarazioni dell’attore turco: “L’associazione non ha scopo di lucro e ha per obiettivo affiancare e supportare, in ambito socio sanitario, bambini e adolescenti. Opera promuovendo diverse attività legate alla Pediatria e alla protezione della salute in età evolutiva“. Il 7 novembre, l’attore di Day Dreamer ha deciso di festeggiare raccogliendo denaro da devolvere per l’acquisto di attrezzature al Policlinico Umberto I di Roma per il reparto di Neonatologia. Il ricavato andrà tutto all’ospedale per la cura dei bimbi. Questo gesto è solo il primo di una lunga serie, come dichiarato dallo stesso Yaman che da sempre vuole impegnarsi per le raccolte benefiche. Ecco il post: