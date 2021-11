Belen pubblica su Instagram una foto con il pancione ma c’è un dettaglio che la tradisce e svela ai follower qualche ritocchino.

Belen ha pubblicato una foto di quando aveva il pancione completamente nuda. I follower però notano subito un dettaglio particolare nello scatto che rivela che la foto è ritoccata malamente. I commenti negativi o ironici si sprecano e l’errore è visibile ad occhio nudo.

Belen e la foto ritoccata malamente

Completamente nuda con le forme sinuose del suo pancione, Belen pubblica una foto artistica su Instagram di quando era incinta. Guardando meglio lo scatto però, si nota che il muro è storto in alcune sezioni e in modo innaturale. Evidente che la la foto è stata ritoccata e sistemata in post produzione ma in modo goffo. Fioccano i commenti ironici come “cambia grafico” e “ritocca meglio“. I follower si sbizzarriscono ma la modella avrà notato l’errore? La gaffe social non passerebbe inosservata facilmente considerando che i sassi impressi sul muro sono visibilmente deformati. Errore e gaffe per Belen che solitamente è attenta ad ogni dettaglio, cosa è successo? Intanto la crisi con il suo Antonino sembra archiviata e i due si godono la loro vita insieme sereni e innamorati.