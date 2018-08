La 46 enne Cameron Diaz è stata paparazzata in spiaggia dove ha mostrato di avere una cosa in comune con le altre donne: la tanto odiata cellulite.

Il 30 Agosto Cameron Diaz compie gli anni e ha sempre un fisico ben curato grazie a un’alimentazione molto sana e a un allenamento costante in palestra: non è una maniaca del fitness e i suoi allenamenti raramente durano più di mezz’ora perché, dice lei, preferisce puntare sulla qualità e non sulla quantità.

In un’intervista ha voluto condividere il suo segreto per restare in forma:

“Sul tapis roulant corro in sessioni da cinque minuti, mentre per tutti gli esercizi uso un allenamento ad alta intensità con 30 secondi di sforzo, che corrispondono a 10 o 12 ripetizioni, e 15 secondi di riposo”.

La Diaz ha affermato che l’allenamento non è mai una routine o un obbligo dovuto al suo lavoro: è piuttosto una sfida continua con il suo corpo perché quando riesce ad eseguire correttamente determinati movimenti è davvero felice.

Nonostante non abbia mai realizzato un film negli ultimi 4 anni, Cameron è la quinta attrice statunitense al botteghino con i suoi film per un totale di oltre $ 3 miliardi negli Stati Uniti e $ 7 miliardi in tutto il mondo.

Cameron Diaz, film addio: l’attrice abbandona il cinema

“L’altro giorno ho pranzato con Cameron, stavamo ripensando a La cosa più dolce, io vorrei fare un sequel, ma Cameron si è ritirata dalla recitazione” ha raccontato Selma Blair a una festa di Vanity Fair prima della cerimonia degli Oscar.

Cameron ha iniziato la sua carriera come modella alla giovane età di 16 anni e ha lavorato con marchi famosi come Calvin Klein e Levi’s, anche girando uno spot per Coca-Cola in Australia all’età di 19 anni.

Quando Cameron ha compiuto 21 anni, ha fatto un’audizione per il film “The Mask”, che in seguito è diventato uno dei 10 film di maggior successo dell’anno, e da allora non si è più voltato indietro per la splendida attrice bionda.

Tanti auguri di buon compleanno Cameron!