Caffè del mattino, la combinazione che ne amplifica gli effetti: cosa rivela la nuova ricerca

Esiste un mix semplice, capace di aumentare in modo incredibile gli effetti del caffè bevuto al mattino: la nuova ricerca.

Il caffè è – da sempre – il primo gesto che scandisce il risveglio, un’abitudine rassicurante che molti considerano indispensabile per ritrovare concentrazione ed energia. Eppure, questo piccolo rito quotidiano può diventare ancora più efficace se inserito in una routine studiata per potenziare i suoi effetti. Negli ultimi anni, infatti, la ricerca ha iniziato ad interrogarsi su come amplificare i benefici della classica tazzina della bevanda nera, soprattutto nelle mattine più impegnative o dopo un sonno poco ristoratore. L’attenzione degli studiosi si è così concentrata su un abbinamento che punta a migliorare lucidità mentale, resistenza e capacità di affrontare la giornata con maggior vigore.

Come potenziare gli effetti del caffè al mattino

I benefici del caffè possono essere potenziati, se la bevanda stessa è abbinata alla creatina, che, di solito, utilizza chi si allena regolarmente in palestra. Due sostanze che, nei fatti, operano su piani differenti, ma che sono fortemente complementari.

La creatina, immagazzinata nei muscoli sotto forma di fosfocreatina, entra in azione quando serve energia immediata, come negli sprint o nei sollevamenti più impegnativi. Secondo quanto spiegato dalla dottoressa Elisa Puma, medico rigenerativo e consulente nutrizionale a Milano, la creatina è considerata uno degli ergogenici più affidabili, perché ottimizza la produzione di ATP, aumenta la forza ed accelera il recupero muscolare.

Caffettiera moka

La caffeina, invece, agisce soprattutto sul sistema nervoso centrale. Intervenendo sui recettori dell’adenosina, favorisce uno stato di maggiore vigilanza ed incrementa dopamina e noradrenalina, due neurotrasmettitori che influenzano prontezza e tempi di reazione.

La dottoressa Puma ha sottolineato che associare creatina e caffè produce un miglioramento della concentrazione ed una soglia di fatica più elevata, caratteristiche particolarmente utili prima di allenamenti intensi. Ha, inoltre, evidenziato che non esistono conflitti metabolici tra le due sostanze e che le ricerche scientifiche più recenti indicano un possibile beneficio anche sul versante cognitivo, soprattutto nelle giornate in cui il sonno è stato insufficiente.

Cosa dice la scienza sul mix caffè-creatina

La convinzione che la caffeina neutralizzasse la creatina risale ad uno studio degli anni Ottanta, considerato oggi metodologicamente superato.

Le ricerche più attuali vanno in tutt’altra direzione, d’altronde. Uno studio del 2024, infatti, pubblicato su Nutrients ha mostrato che l’assunzione di creatina (5 grammi) insieme a caffeina (circa 400 milligrammi) migliora, in modo significativo, la performance cognitiva dopo una notte di riposo poco gratificante, più di quanto faccia il solo caffè.

La dottoressa Puma ha spiegato che questo beneficio è ideale soprattutto per chi pratica sport che richiedono decisioni veloci e riflessi pronti. Sul piano fisico, la combinazione incentiva forza e resistenza, contribuendo a ridurre la percezione della fatica.

C’è da dire, però, che la creatina funziona solo se assunta quotidianamente, come sottolineato dall’esperta.