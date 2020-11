Da Flower Burger arriva il Burger di Barbie, un panino per vegani dedicato alla bambola più celebre al mondo. Un panino tutto rosa per grandi e piccini.

Hai sempre sognato di mangiare un panino tutto rosa? Da oggi puoi, soprattutto se sei vegano! La celebre catena di hamburger senza carne, Flower Burger, ha infatti realizzato il Burger di Barbie, un panino dedicato alla bambola della Mattel nata nel 1959. Il gustuso panino color confetto arriva in concomitanza con il lancio da parte della celebre casa produttrice di giocattoli di un food truck targato Barbie, per permettere alle bambole di dedicarsi allo street food!

Il nuovo panino di Flower Burger si può ritirare nei locali con la formula del take away o può anche essere ordinato con i servizi di delivery. Ovviamente, data la filosofia della catena, è un panino completamente vegano. Il bun è a base di farina di tipo 1 italiana colorata con estratto di barbabietola.

A sorprendere è però il contenuto del panino. Il cuore è formato da una polpetta di lenticchie e barbabietola, condita con Barbie mayo a base di latte di soia e barbabietola e con hummus, paprika dolce e affumicata, pomodori e l’immancabile insalata (ovviamente verde). Di seguito il video promozionale pubblicato da Flower Burger sui social:

Il burger è disponibile dal 27 novembre 2020 a febbraio 2021 al prezzo di 9,50 euro. Il suo lancio arriva in concomitanza con il gioco creato dall Mattel. Per gli amanti delle bambole più famose al mondo è infatti in arrivo il Foodtruck Barbie, tutto viola e super accessoriato, per permettere alla bambola di diventare una star dello streetfood. Il tutto a un prezzo di 69,99 euro. Ecco alcune immagini del simpatico camioncino:

