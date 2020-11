Barack Obama, uomo brillante e sagace, ama consigliare i libri che legge e da cui prende ispirazione a tutte le persone che lo seguono.

È considerato uno degli uomini più influenti al mondo per il suo essere determinato e carismatico: stiamo parlando di Barack Obama, 44° Presidente degli Stati Uniti d’America. Obama, inoltre, è apprezzato anche per il fatto di essere un grande amante della lettura.

Barack Obama: una biblioteca ricchissima

L’ex presidente degli Stati Uniti d’America tra le tante cose che ama fare c’è sempre stata anche quella di consigliare i libri agli altri. Molto spesso, inoltre, Obama – come anche Elon Musk, Bill Gates e Jeff Bezos – ha sempre consigliato tutti quei libri che a suoi dire l’hanno aiutato a raggiungere quei grandi obiettivi che si era prefissato.

Barack Obama Michelle Obama

Dalla storia alla narrativa fino alle biografie: la biblioteca di Obama è davvero ricca di tantissimi spunti non solo per divenire persone di successo ma anche per mettere in atto delle nuove strategie in diversi campi.

I libri consigliati da Barack Obama

Tra le letture consigliate ci sarebbe Una casa per Mr. Biswas, di V.S. Naipaul che parla della storia di un uomo che lotta, in tutti i modi, per la propria indipendenza. Un altro libro interessante, invece, è Luci di guerra di Michael Ondaatje che nel 2018 è stato considerato anche il libro dell’anno.

Tra i libri da non perdere ci sarebbe anche L’educazione di Tara Westover, un’autobiografia dell’autrice che all’età di 17 anni va per la prima volta a scuola appassionandosi alla matematica e alla grammatica. Con determinazione e sagacia, inoltre, riesce ad arrivare fino all’università.

Da leggere, sempre secondo Obama, ci sarebbe anche Un matrimonio americano di Tayari Jones che parla di come la vita – apparentemente felice – di una coppia di sposi viene sconvolta dopo l’arresto per omicidio del marito.

Infine tra i libri consigliati c’è anche Factfulness. Dieci ragioni per cui non capiamo il mondo. E perché le cose vanno meglio di come pensiamo, di Hans Rosling. Questo libro, inoltre, è stato consigliato non solo da Obama ma anche da Bill Gates e che può aiutare a capire come va il mondo.