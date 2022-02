Dare la buonanotte ad un’amica è un gesto che, per alcune, non è affatto scontato: vediamo quali sono le frasi più profonde di sempre.

Augurare la buonanotte a qualcuno non significa solo che in quel momento lo stiamo pensando, ma anche che speriamo in un sereno riposo, magari ricco di sogni belli. Quando questo pensiero lo rivolgiamo ad un’amica, deve essere proprio speciale: vediamo quali sono le frasi più profonde di sempre, da utilizzare all’occorrenza.

Buonanotte amica: le frasi più profonde

Come dare la buonanotte ad un’amica speciale? Bella domanda. Di sicuro, è necessario far parlare il cuore. Se questa persona è tanto importante per voi, significa che è in grado di far venire alla luce tutti i vostri aspetti, anche quelli più nascosti e, magari, scomodi. E’ per questo che augurare una buonanotte dolce all’amica è un bel gesto, un modo per ringraziarla. Non deve essere una routine, sia chiaro, ma qualche sorpresa ogni tanto è più che gradita. Di seguito, una selezione di pensieri da dedicare alla best friend:

Sei una stella. Non dare mai a nessuno l’opportunità di offuscare il tuo splendore! Buonanotte!

I fidanzati vanno e vengono, ma le vere amiche rimangono sempre con noi. Buonanotte!

La nostra amicizia è solo una prova del fatto che le cose migliori della vita sono gratuite. Buonanotte!

Possano la luna e le stelle vegliare sul tuo sonno. Buonanotte!

Caro amica, riposati e dimentica tutte le preoccupazioni. C’è sempre speranza. Buonanotte!

Auguro alla mia amica più dolce una notte di sogni d’oro. Buonanotte!

Dopo una lunga giornata, è l’ora del meritato riposo. Passa una notte magica!

Amica mia, sai sempre come farmi sorridere. Grazie di cuore e buona notte!

È dolce addormentarsi pensando che domani avrò un’amica speciale come te. Buonanotte amica mia!

Buonanotte all’amica che mi rende la vita più bella!

Indipendentemente da come la giornata sia finita oggi, sappi che domani andrà meglio. Buonanotte amica mia!

Non sapevo cosa fosse la vera amicizia fino a quanto non ti ho conosciuta. Dormi bene, amica mia!

Grazie di aver reso anche questa giornata più bella. Buonanotte amica mia!

Buonanotte amica mia. Sappi che per te c’è sempre un posto speciale nel mio cuore!

Dicono che il troppo fa male. Ma questo non vale con la tua amicizia. Buonanotte, mia cara.

La felicità non si misura in soldi, ma in amici… e tu sei il mio tesoro. Buonanotte amica mia!

Che i tuoi sogni di oggi, si avverino domani. Buonanotte!

Mentre vai a dormire stasera, ricorda che sarò sempre quell’amica su cui puoi contare nei momenti difficili. Buonanotte!

Che le pecore che conterai stasera siano morbide e coccolose. Buonanotte!

Possa l’oscurità della notte avvolgervi in un sonno dolce e profondo. Buonanotte amica mia!

Frasi buonanotte sull’amicizia: cosa scrivere?

Le frasi buonanotte amica mia possono essere destinate anche ad un amico maschio: quando si parla di rapporti di questo tipo, il sesso non conta nulla. Sono pochi a credere ai legami che si creano tra femminucce e maschietti, ma quando sono veri e sinceri non c’è nulla da temere: si possono condividere momenti davvero indimenticabili. Ricordatevi solo di cambiare desinenza all’occorrenza. Di seguito, una selezione di buonanotte migliore amica/amico:

Un sogno che sogni da solo è solo un sogno. Un sogno che sogni con qualcuno è realtà. (Yoko Ono);

Fai della tua vita un sogno, e di un sogno, una realtà. (Antoine de Saint-Exupéry);

Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni. (Eleanor Roosevelt);

Non è nelle stelle che è conservato il nostro destino, ma in noi stessi. (William Shakespeare);

Il Cielo ha dato tre cose agli uomini per compensare le difficoltà della vita: la speranza, il sonno e il sorriso. (Immanuel Kant);

Le amiche che contano sono quelle che puoi chiamare alle 4 del mattino. (Marlene Dietrich);

Credi nei tuoi sogni, non importa quanto possano sembrare impossibili. (Walt Disney);

Le amiche sono come le stelle; puoi riconoscerle solo quando è buio intorno a te. (Bob Marley);

Ma quando penso a te, mio caro amico, ciò che era perduto è ritrovato, e ogni dolore ha fine. (William Shakespeare);

Buonanotte a chi tira fuori da sotto il cuscino una matita fatta di speranze, e su un foglio di nuvolo inizia a

tracciare i contorni di un sogno (Oriana Mantovani);

tracciare i contorni di un sogno (Oriana Mantovani); La vita è un viaggio. Le fermate migliori sono le persone speciali. Buonanotte amica mia. (Angelo De Pascalis);

Un amico è la cosa più preziosa che tu possa avere e la cosa migliore che tu possa essere (Douglas Pagels);

Di notte ogni cosa assume forme più lievi, più sfumate, quasi magiche. Tutto si addolcisce e si attenua, anche le rughe del viso e quelle dell’anima.(Romano Battaglia);

Buonanotte a chi aspetta. A chi ha la forza di rialzarsi dopo ogni caduta.(Elvira Asile);

Che cosa è un amico? Te lo dico io. L’amico è una persona con cui hai il coraggio di essere te stesso. (Frank Crane);

Un vero amico è chi ti prende per la mano e ti tocca il cuore. (Gabriel García Márquez).

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG