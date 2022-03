Britney Spears ha disattivato il suo account Instagram dopo alcuni post sulla libertà, scritti negli ultimi giorni, che ora sono totalmente scomparsi dalla piattaforma social.

Un giorno dopo aver condiviso un post sulla sua ritrovata libertà, dopo la vittoria contro la tutela del padre, in cui diceva di voler essere “temuta” e non “compiaciuta”, l’icona pop ha disabilitato il suo account Instagram, lasciando i fan confusi.

Né lei né il suo fidanzato, Sam Asghari, hanno spiegato l’assenza, ma questa arriva dopo che la Spears ha chiarito che d’ora in poi avrebbe preso il controllo della propria vita come mai prima d’ora.

Di recente, Britney Spears aveva usato il suo profilo per parlare delle sue difficili relazioni familiari, scrivendo alcuni post contro la sua famiglia, in particolare contro la sorella Jamie Lynn.

Chissà se all’improvviso Britney deciderà di tornare sui social, sicuramente questo è uno degli ennesimi gesti della sua controversia.

