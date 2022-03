Con un video messaggio molto potente, Arnold Schwarzenegger parla a tutto il popolo russo cercando di sensibilizzare contro la guerra in Ucraina.

Arnold Schwarzenegger ha lanciato un appello molto diretto al popolo e ai soldati russi, tramite un video publicato sui social.

Proprio oggi, giovedì 17 marzo, l’ex governatore della California Arnold Schwarzenegger ha lanciato un appello diretto al popolo e ai soldati russi, descrivendo in dettaglio le bugie che si celano dietro la propaganda del Cremlino per la guerra in Ucraina.

Ecco come esordisce, rivolgendosi a tutto il popolo russo: “A nessuno piace sentirsi dire qualcosa di critico sul proprio governo, lo capisco, ma da un amico di lunga data del popolo russo come mi considero, spero che mi starete ad ascoltare”

I love the Russian people. That is why I have to tell you the truth. Please watch and share. pic.twitter.com/6gyVRhgpFV — Arnold (@Schwarzenegger) March 17, 2022

Schwarzenegger parla di Putin e della sua propaganda: “So che il vostro capo vi ha detto che è una guerra per denazificare l’Ucraina. Ma non è vero. Il presidente ucraino è ebreo i cui zii sono stati uccisi dai nazisti. L’Ucraina non ha iniziato questa guerra, né i nazisti. Le vostre vite, le vostre membra e il vostro futuro vengono sacrificati per una guerra insensata condannata dal mondo intero”

Il Cremlino ha intrapreso azioni per mettere a tacere il dissenso e le critiche sull’invasione. Ora in Russia è illegale persino chiamare il conflitto una “guerra” e il governo si è mosso per bloccare l’accesso ai social media. Ma i russi hanno da tempo legami familiari con l’Ucraina, ha aggiunto Schwarzenegger. Si stima che circa 11 milioni di russi abbiano una famiglia in Ucraina: “Colpire l’Ucraina è come colpire un fratello o una sorella”

Infine si rivolge a Putin e dice: “Tu hai iniziato questa guerra, tu la stai guidando, tu puoi fermarla”

