All’Isola dei Famosi 2021 Camilla Giorgi, figlia di Brando Giorgi, ha preso le difese del padre dopo gli attacchi ricevuti da Ubaldo Lanzo e Awed.

La figlia di Brando Giorgi, Camilla, ha fatto il suo debutto nello studio dell’Isola dei Famosi 2021, dove suo padre è uno dei naufraghi di questa edizione. Durante la diretta Brando Giorgi ha ricevuto un attacco frontale da parte di Awed e Ubaldo Lanzo, e sua figlia ne ha preso le difese in diretta tv.

“Tu hai 25 anni, io ne ho 19 ma ti vorrei chiedere di moderare i termini! Hai detto di mio padre che è uno schifo d’uomo, sciacquati la bocca prima di parlare di lui!”, ha tuonato Camilla dopo l’attacco di Awed contro suo padre.

Brando Giorgi

Brando Giorgi: la figlia contro Awed e Ubaldo Lanzo

Gli equilibri tra i naufraghi dell’Isola dei Famosi 2021 sono sempre più tesi, e nell’ultima diretta si è creato uno scontro a fuoco tra Brando Giorgi, Ubaldo Lanzo e Awed. In particolare Ubaldo Lanzo si è scagliato contro l’attore affermando: “L’abbiamo sfamato, ha parlato contro tutti, e ancora co sta faccia viene a fare il fig*? Ma anche no! Meglio nemico che traditore! Ti ho detto sempre di parlare chiaro. Se volevi fare l’Isola da solo ti prendevi la pentola, il coltello e le tue cose e te ne andavi a fanc*lo in fondo all’Isola!“.

La figlia del naufrago ha replicato in diretta tv contro Ubaldo Lanzo tuonando a sua volta: “Vorrei dire a Ubaldo che è lui a sputare nel piatto in cui ha mangiato, perché finora io ho sentito solo parole positive di mio padre nei tuoi confronti”. A seguire la ragazza si è scagliata anche contro Awed, che ha avuto da ridire sul comportamento di Giorgi sull’Isola.

I familiari dell’attore

Oltre a Camilla anche Niccolò, secondo figlio di Brando Giorgi, continua a fare il tifo per lui all’Isola dei Famosi 2021. L’attore è sposato con Daniela Battizzocco, madre dei suoi due figli. Al momento sembra che Brando Giorgi non sia riuscito ad instaurare un buon rapporto con gli altri concorrenti dello show e in tanti si chiedono se sarà lui il prossimo naufrago a lasciare l’Isola dei Famosi.