Arisa e Andrea Di Carlo sono tornati insieme? I due lanciano indizi social che fanno ben sperare, ma Rosalba Pippa stupisce i fan.

Nelle ultime ore il gossip è tornato ad interessarsi di Arisa e Andrea Di Carlo. I due avevano annunciato il fidanzamento, poi il matrimonio e, infine, la rottura. Adesso, però, la coppia è tornata a mostrarsi insieme e lancia via social frecciatine decisamente ambigue. Tra loro è davvero riesplosa la passione oppure si tratta solo di un rapporto lavorativo?

Arisa e Andrea Di Carlo sono tornati insieme?

Poco dopo la sua partecipazione al 71° Festival di Sanremo, Arisa aveva annunciato di aver messo fine alla sua relazione con Andrea Di Carlo. L’uomo, essendo il suo manager, avrebbe continuato ad essere presente nella sua vita, ma non più nelle vesti di fidanzato ufficiale e ‘quasi marito’. A distanza di qualche settimana da quel momento, però, i due potrebbero essere tornati insieme.

Il primo a lanciare qualche indizio social è stato proprio Andrea, che ha ripreso a condividere immagini con Rosalba Pippa. Di Carlo, a didascalia di una di una immagine che lo ritrae mentre bacia la cantante, ha scritto: “Io non so che ne sarà di noi, ma al momento siamo noi“. Arisa, dal canto suo, si è limitata a rispondere con un cuore. La domanda, dei fan, a questo punto è nata spontanea: il matrimonio che avevano fissato per il prossimo settembre si farà?

La frecciatina di Arisa

Arisa ha preferito non rispondere in modo chiaro alla curiosità dei follower, ma ha pubblicato una Instagram Stories decisamente ambigua. La cantante di Potevi fare di più ha scritto:

“Non si accettano proposte di fidanzamento o matrimonio perché il negozio è chiuso“.

Insomma, pare che Rosalba Pippa non darà un’altra possibilità ad Andrea e che se la loro storia d’amore dovesse durare dovranno limitarsi ad essere conviventi. Di Carlo, dal canto suo, ignora la frecciatina della sua dolce metà e continua a condividere immagini che li ritraggono insieme. Questa volta sarà davvero quella giusta? Non possiamo saperlo, anche perché il loro rapporto potrebbe essere anche soltanto lavorativo. D’altronde, l’uomo è sempre il suo manager.